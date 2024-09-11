Ankara'da Lenfoma Farkındalık İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

ANKARA'da doktorlar ve sağlık çalışanları, lenfoma hastalığına farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenledi.

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Kliniği hekimleri tarafından, 'Dünya Lenfoma Farkındalık Günü' dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği Gazi Park'ta, 'Lenfoma İçin Pedalla' etkinliği düzenlendi. Doktorlar ve sağlık çalışanları, bisiklet turu yaparken, lenfoma tedavisi tamamlanan hastalar ve yakınları da Gazi Park'ta buluştu. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, lenfomanın erken teşhisinin mümkün ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirterek, "Biz bugün 'Lenfoma için pedalla' diyoruz. Lenfoma için farkındalık oluşturmak istiyoruz. 'Farkında ol, risk alma' diyoruz. Lenfomanın önlenebilirliği konusunda farkındalığı artırmak lazım. Lenfoma önlenmesi mümkün olan hastalıklardan biri. Lenfoma için bazı risk faktörleri var. Obeziteyle mücadele ederek, sigara içmeyerek, alkol kullanımını önleyerek, her gün de fiziksel aktivite yaparak lenfomayı önlemek mümkün" diye konuştu.

'ERKEN EVREDE YÜZDE 95'E VARAN BAŞARI MÜMKÜN'

Lenfoma belirtilerini anlatan Prof. Dr. Altuntaş, "38 ve üzeri yüksek ateş, son 6 ayda yüzde 10'un üzerinde kilo kaybı, gece terlemesi, koltuk altı, boyun ve kasıklarda ele gelen bezeler, halsizlik, kaşıntı varsa doktorunuza başvurun. Bu şekilde erken teşhis etmek mümkündür. Lenfoma, tamamen yok edilebilir bir kanser türü. Erken evrede bazı lenfoma türlerinde yüzde 95'e varan başarı mümkün. Bu nedenle erken teşhisin altını çizmek istiyoruz. Günün sloganı olarak 'Farkında ol, risk alma' diyoruz. Lenfomalı hastalara diyoruz ki, tam doz ve tam sürede tedavilerinizi alın, tedavilerinizi aksatmayın" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Altuntaş, lenfoma hastalığında yeni tedavi yöntemleri için klinik çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayarak, hastalara klinik araştırmalarında gönüllü olmaları çağrısında bulundu.