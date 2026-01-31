Türkiye'nin İlk Çocuk Nöro-Onkoloji Polikliniği Ankara'da hizmete açıldı

Türkiye kamu sağlık sisteminde bir ilk olan Çocuk Nöro-Onkoloji Polikliniği, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesinde hizmete açıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, poliklinik, çocukluk çağı beyin ve sinir sistemi tümörlerinin tanı, tedavi ve izlem süreçlerinin multidisipliner yaklaşımla yürütülmesini amaçlıyor.

Beyin ve sinir sistemi tümörlerinin tanı ve tedavisinin birçok branşın eş zamanlı çalışmasını gerektirdiğine işaret edilen poliklinikte; çocuk onkolojisi, beyin cerrahisi, radyasyon onkolojisi, radyoloji, patoloji, rehabilitasyon ve palyatif bakım birimleri birlikte görev yapacak.

Bu sayede hastaların tanıdan tedaviye ve tedavi sonrası izleme kadar tüm süreçleri tek merkezden, koordineli şekilde yürütülecek.

Yeni açılan Çocuk Nöro-Onkoloji Polikliniği ile beyin ve omurilik tümörü tanısı alan çocukların, tanıdan tedaviye ve uzun dönem takibe kadar tüm süreçlerinin tek merkezde, koordineli ve bilimsel yaklaşımla yürütülmesi de hedefleniyor.

Merkez törenle hizmete alındı

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi bünyesinde hizmete alınan merkez için tören düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emine Dibek Mısırlıoğlu, polikliniğin kamu sağlık sisteminde bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Bu poliklinik, hem Ankara'da hem de Türkiye genelinde çocuk hastalarımıza sunulacak çok önemli bir hizmettir. Çocuk nöro-onkoloji alanında tanı ve tedavi süreçlerinin aynı merkezde, multidisipliner yaklaşımla yürütülmesi büyük bir ihtiyaçtı." dedi.

Poliklinikte çocuk onkoloji ve çocuk beyin cerrahisi uzmanlarının birlikte hizmet verdiğini belirten Mısırlıoğlu, "Hastalarımızın tedavi süreçlerinde radyasyon onkolojisi, radyoloji, patoloji, rehabilitasyon ve palyatif bakım birimleriyle de yakın iş birliği içinde çalışılacak. Amacımız, bilimsel, güncel ve kanıta dayalı tedavileri en etkin şekilde uygulamak." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Neriman Sarı ise çocukluk çağı kanserleri içinde beyin tümörlerinin önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Çocukluk çağında en sık görülen kanserler arasında lösemi ve lenfomaların ardından beyin tümörleri geliyor. Ancak beyin tümörleri, çocukluk çağı kanser ölümlerinde ilk sırada yer alıyor. Bu nedenle bu alanda özelleşmiş bir polikliniğin açılması son derece önemli. Türkiye'de ilk kez nöro-onkolojiye özel bir poliklinik kurulmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Multidisipliner yaklaşımın tedavi başarısında kritik rol oynadığını vurgulayan Sarı, "Amacımız, hastalarımızı daha yakından, daha kontrollü ve bilimsel bir yaklaşımla takip etmek. Böylece hem yaşam sürelerini hem de yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bilkent Şehir Hastanesi Pediatrik Beyin Cerrahı Doç. Dr. Harun Demirci de çocukluk çağı tümörlerinin yaklaşık yüzde 25'inin merkezi sinir sistemi tümörlerinden oluştuğuna dikkat çekti.