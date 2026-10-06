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Ankara'da aşı ve biyoteknoloji tesisi Keyvac, Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu ağırladı

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'daki temasları kapsamında aşı ve biyoteknoloji tesisi Keyvac Biyolojik Ürünler'i ziyaret etti. Bakanlık, ziyaretin ülkemizin aşı ve biyoteknoloji alanındaki tesislerinden birine yapıldığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'daki temasları kapsamında aşı ve biyoteknoloji alanındaki tesislerinden biri olan Keyvac Biyolojik Ürünler tesisini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu, ülkemizin aşı ve biyoteknoloji alanındaki tesislerinden biri olan Keyvac Biyolojik Ürünler tesisini ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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