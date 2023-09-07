Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yaklaşık 51 depremzedenin protez temini sağlandı

ANKARA - Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Özge Tezen, 6 Şubat depremleri sonrası Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde yaklaşık 51 depremzedeye protez temini gerçekleştiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 16 ildeki 19 eğitim ve araştırma hastanesinde kurulan merkezlerde, hastaların ihtiyacı olan en uygun ortez ve protezlerin tedarik sürecini karşılamak amacıyla gayretle çalışılıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerine bağlı olarak gelişen sinir hasarı, omurilik, yaralanması ve uzuv kayıpları gibi komplikasyonlarla 284 depremzede, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesine başvurdu.

Fizik Tedavi Hastanesinde bugüne kadar 249 depremzede hastanın tedavi süreçleri, rehabilitasyon programları ve taburcuları gerçekleşti.

Bu çerçevede Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde rehabilitasyon ve protez teminleri için yatışı verilen 79 hastadan yaklaşık 51 hastanın protez temini gerçekleştirildi. Ayrıca 28 hastanın da protez temini ve eğitim süreçleri özveriyle devam ediyor.

Öte yandan Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Özge Tezen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda ise Türkiye genelinde 850 ile bin arasında ampute hasta olduğunu kaydetti.

"Amacımız; onların desteksiz, bağımsız ve başkasına ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmesi"

Protez tedavisinin gerçekleşmesi için öncelikle ilk yaralanmalarda güdüklerin şekillenmesi ve billi bir pozisyona gelmesi gerektiğini ifade eden Tezen, "Bu da uzun süre zaman alan bir şey. Çalışma arkadaşlarım yara bakımları, güdük pansumaları, bandajlama yöntemleriyle güdüklerinin şekillenmesi uzun bir süreç. Daha sonraki aşama o hasta için uygun protezin seçimi. Uygun protez seçimi gerekli klinik konseylerimiz ve ekiplerimizce netleştirilip, hastanın ölçüleri alınıp protez yapım işlemi başlıyor. Protez yapım işlemleri geldikten sonra bunun hastaya uyumu, adaptasyonu, başlangıçta geçici protezlerle hastanın uyum sürecini değerlendiriyoruz. Bazen uyum göstermeyen hastalarda protez değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Süreç uzun. Hemen 1-2 hafta da olan bir süreç değil. Uzun süre hastalara protez eğitimi vermemiz gerekiyor ki buradan gittiklerinde sosyal hayatta çok daha rahat hareket edebilsinler. Amacımız; onların desteksiz, bağımsız ve başkasına ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmesi" diye konuştu.

"Bence herkes için güzel oldu"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapmaktayken 6 Şubat depremlerine Adıyaman'da kalan ve iki bacağını kaybeden Büşra Arslan, protez haberini alınca sevindiğini ifade ederek, "Güzel, kaliteli protezlerimiz. Herkese kendi hastalığı boyutunda, kendi uygulabilirliği ve kolaylığı açısından protezler hazırlanıyor. Açıkçası mutlu oldum çünkü çok fazla mağdur var. Ben de bunlardan bir tanesiyim. Bence herkes için güzel oldu" diye konuştu.

"Eşimle benimle 7 aydır burada o yüzden ilk yapacağım şey eşimle tatile çıkmak olacak"

Eklemli protezleri kullanmadan önce küçük soketlerle denge alıştırması yaptıklarını belirten Arslan, "Orada dengemi tam kurduktan sonra eklemli prtoezlerim geldi. Şu anda bunlarla da yürüme aşamasındayım. Paralel barda desteksiz durabilme çalışmaları, vücut dengesini sağlamaya çalışıyorum. Umuyorum ki tüm hayat koşullarım eskiye nazaran tabii ki de biraz zor olsa da çoğu şeyi kendim yapmayı düşünüyorum ve inşallah yapacağım. Biz burada çok zorlu süreçler geçirdik. Eşim benim 7 aydır burada ve daha bu sürecin ne zaman biteceğini bilmiyoruz. O yüzden buradan çıktıktan sonra ilk yapacağım şey eşimle tatile çıkmak olacak" dedi.

"Hayata tekrar bağlanacak"

Eşi Büşra Arslan'ın tedavi sürecinde bir an bile yanından ayrılmayan Mustafa Arslan ise, "Protezleri gerçekten istediğimiz gibi çok güzel. Üst düzey bir protez geldi. Bu konuda bu sefer yaklaşık 2 haftadır bu protezlerle ilgili çalışmalara başladık ama daha hala istediğimiz seviyeye gelmedi. Bunun için zaman lazım çünkü protezlere alışması kolay değil, çok zor bir süreç. Yavaş yavaş ilerleteceğiz. Hayata tekrar bağlanacak. Buradan çıktıktan sonra güzel bir tatil yapacağız. Ondan sonra işine dönecek. Ondan sonra kaldığımız yerden tekrar yaşantımıza döneceğiz" ifadelerini kullandı.

"Protezde çeşitli küçük değişiklikler yapa yapa ona uyum sağlamaya çalışıyor"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Subutik Kliniği Prof. Dr. Ebru Alemdaroğlu da, Hemşire Büşra Arslan'ın çok zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi çok gayretli. Bize geldiğinde başta güdük problemlerimiz vardı. Güdüklerin şekilleri henüz oluşmamıştı. Çok sıkı bandajlamalar yaptık hatta bazen acı verecek tarzda dönemler de geçirdi ama hepsinde çok güzel uyum sağladı. Şimdi protezi de geldi. Protezde çeşitli küçük değişiklikler yapa yapa ona uyum sağlamaya çalışıyor.