Amerikalı hastalar saç ektirmek için Türkiye'ye geliyor; talep yüzde 150 arttı

Türkiye'nin saç ekimi alanında dünyada başkent olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Erdoğan, "Yurt dışından özellikle Amerika'dan hasta sayımızda ciddi artış var. İlk başta maddi açıdan daha uygun olduğu için ülkemiz tercih ediliyordu ancak zamanla bu değişti.

Türkiye'nin saç ekimi alanında dünyada başkent olduğunu söyleyen Dr. Mehmet Erdoğan, "Yurt dışından özellikle Amerika'dan hasta sayımızda ciddi artış var. İlk başta maddi açıdan daha uygun olduğu için ülkemiz tercih ediliyordu ancak zamanla bu değişti. Hastalar artık daha deneyimli ve kaliteli olduğumuz için de bizi tercih ediyor. Pandemiden sonra Amerika'dan gelen hasta sayımız yüzde 150 arttı. Türkiye'yi bilmeden gelen hastalardan tedaviden sonra çok iyi geri dönüşler alıyoruz" dedi. Saç ekimi için Amerika'dan Türkiye'ye gelen 27 yaşındaki Nick Karvelishvili ise "10 yıl önce saçlarım dökülmeye başladı, ilaç tedavisi işe yaramadı. Ülkemde iki operasyon için 30 bin dolar istediler. 2 yıl merkez araştırdım Türkiye'nin iyi olduğunu öğrendim ve gelmeye karar verdim. Beni çok iyi karşıladılar, heyecanlıyım. İstanbul'u çok beğendim, kalıp gezeceğim" diye konuştu.

Sağlık turizminde büyük atılım yapan Türkiye, özellikle saç ekimi alanında en çok tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Saç ekimi merkezi Smile Hair Clinic'in kurucularından Dr. Mehmet Erdoğan, hastaların ülkelerinden getirilmesinde tedavi ve sonrasındaki takip dönemine kadar olan süreci anlatarak, Türkiye'nin bu alandaki konuma yönelik değerlendirme yaptı. Amerika Boston'da yaşayan ve saç ektirmek için geçen hafta İstanbul'a gelen 27 yaşındaki Nick Karvelishvili de Türkiye'ye gelme hikayesini anlattı.

UÇUŞ, TRANSFER VE KONAKLAMA DA ORGANİZE EDİLİYOR

Dr. Erdoğan, "Saç ekimi alanında doktor sayısı fazla olan bir kliniğiz. Sadece saç ekimi hizmeti veriyoruz. Saç ekimi için dünyanın herhangi bir yerinden hastanın buraya gelişini, transferini ve konaklamasını da organize ediyoruz. Hastalarımızın yüzde 40'ı Amerika ve Kanada'dan geri kalan ise İspanya, İtalya, İngiltere ve İrlanda'dan geliyor. Yurt dışından özellikle Amerika tarafından Türkiye'ye saç ekimi için gelen hasta sayısında ciddi artış var. İlk başta maddi açısından daha uygun olduğu için hastaların ülkemizi tercih ettiği düşünülüyordu ancak zamanla bu değişti. Hastalar artık daha deneyimli ve kaliteli olduğumuz için de bizi tercih ediyor" diye konuştu.

HASTA TEDAVİDEN SONRA 1,5 YIL TAKİP EDİLİYOR

Tedaviden sonra ülkesine dönen hastanın takibinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Erdoğan, "Hastalar, 1 yıl önceden kliniği araştırmaya başlıyor. Direk klinikle iletişime geçiyorlar. İçerikleri, kullanıcı deneyimlerini iyice araştırıp, geliyorlar. Geldikten sonra paket program sunuyoruz, kafası rahat oluyor. Saç ekimi yapıldıktan sonra kontrolünü de yaptırıyor ülkesine öyle dönüyor. Bizim kliniği diğerlerinden ayıran en önemli nokta hasta ülkesine döndükten sonra takibiyle başlıyor. Hastayı takip edip, geri dönüş istiyoruz. Yapması, yapmaması gereken şeyleri söyleyip, ilgileniyoruz. Hastayı bu şekilde 1,1 buçuk yıl takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

MERDİVEN ALTI KLİNİKLERE DİKKAT

Özellikle pandemiden sonra Amerika'dan gelen hasta sayının yüzde 150 arttığını vurgulayan Dr. Erdoğan, " Türkiye'yi bilmeden gelen hastalardan tedaviden sonra çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Türkiye saç ekimi sektörünün başkenti, 1 numara. Eskiden yabancı doktorlar bunu kabul etmiyordu ama biz kongrelere katıldıkça tanıdılar ve fikirleri değişti. Bu işi tabi ki merdiven altı yapanlar da var, dikkat etmek gerekiyor. Sağlık Bakanlığı onaylı yerleri ve doktorları iyi seçmek lazım. Saç ektirmek isteyenler tercih edecekleri kliniğin uluslararası kuruluşlardan sertifikası var mı, akredite olmuş mu buna baksın. Kişiler operasyonuna girecek doktoru da iyi araştırsın" dedi.

TÜRKİYE'DE FİYATLAR 4 İLA 10 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞİYOR

Dr. Erdoğan, "Amerika'da 7 ile 15 bin dolar arasında fiyatlar değişiyor. Türkiye'de ise 4 ila 10 bin dolar arasında değişiyor. Saç ekimi için hastaların Türkiye'ye genelde Orta Doğu'dan geldiği bilinir ancak öyle değil. Asıl saç ekimi yaptırmaya hastalar Avrupa ve Amerika'dan geliyor" diye konuştu.

AMERİKALI KARVELİSHVİLİ DE SAÇ EKTİRMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ

Amerika Boston'da yaşayan 27 yaşındaki Nick Karvelishvili de 2 yıllık araştırmanın neticesinde saç ekimi için Türkiye'yi seçen hastalardan. Yaklaşık 10 yıl önce saçlarının dökülmeye başladığını aktaran Karvelishvili, bunu ilk başta önemsemese de zamanla hiç saçının kalmadığını görünce tedavisini araştırmaya başlamış. Araştırmaları sonucunda Türkiye'nin bu alanda iyi olduğunu öğrendiğini dile getiren Karvelishvili, "Saçlarım 10 yıl önce dökülmeye başladı. İlk başlarda çok önemsemedim. Zamanla daha da ilerledi. İlaç tedavisi aldım, ancak dökülme durmadı. Öğrenciydim maddi gücüm yoktu. Son 2 yıldır saç ektirmeyi ciddi ciddi düşünüyordum. 1 yıldır da merkez araştırıyorum. Araştırmalarım sonucunda Türkiye'nin bu alanda iyi olduğunu öğrendim. Böylece Türkiye'ye gelmeye karar verdim. Klinik ise google üzerinden arama yaparken karşıma çıktı. Hastaların yorumları çok iyiydi. Sosyal medya hesaplarına bakıp bilgi topladım. Canlı hasta sonuçlarına baktım, ardından ikna oldum ve şu anda buradayım" diye konuştu.

"ÜLKEMDE FİYAT ALDIM 2 OPERASYON İÇİN 30 BİN DOLAR İSTEDİLER"

Karvelishvili, "Seçmemdeki bir diğer etken ise fiyat açısından da Türkiye çok daha uygun. Aynı kalitede iyi hizmet alıyoruz. Türkiye'deki fiyatlar Amerika'ya göre 3-4 kat daha ucuz. Ülkemde bir saç ekim merkezine gittim muayene yaptılar sadece ön alan saç ekimi için benden 15 bin dolar istediler. 2 kez operasyon geçirmem gerektiğini söylediler bana toplam maliyeti 30 bin dolar olacaktı" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U ÇOK BEĞENDİM"

İşlem öncesinde heyecanlı olduğunu dile getiren Karvelishvili, "Çok uzun uçacağım için birkaç gün erken geldim. Havalimanından karşılanmam, otele transferim, misafirperverlikleri beni çok etkiledi. En başından beri planlamanın çok iyi yapılması sonucunda hiç sıkıntı yaşamadım. İstanbul'u çok beğendim, saç ekiminden sonra da kalıp gezmek istiyorum. Kaygılı değilim ama biraz heyecanlıyım" dedi.