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Ameliyatsız Kalp Tedavisi İzmir'de Başarıyla Gerçekleşti

Ameliyatsız Kalp Tedavisi İzmir'de Başarıyla Gerçekleşti
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Hollanda'da yaşayan 47 yaşındaki Ünal Altan, mitral kapağı tam kapanmadığı için İzmir Ekonomi Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Ameliyatsız yöntemle gerçekleştirilen tedavi ile sağlığına kavuştu.

İzmir'de, kalpteki mitral kapağı tam kapanmayan hasta ameliyatsız yöntemle tedavi edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinde yapılan açıklamaya göre, Hollanda'da yaşayan 47 yaşındaki Ünal Altan, halsizlik ve çabuk yorulma şikayetleri ile bir sağlık kuruluşuna başvurdu.

Kalpteki mitral kapağın tam kapanmadığı belirlenen Altan'a, açık kalp ameliyatı önerisinde bulunuldu.

Açık kalp ameliyatı olmak istemeyen Altan, araştırmalar sonucunda İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesine gelerek Doç. Dr. Cihan Altın'la tanıştı.

Ameliyatsız mitral kapak tamiri işlemi yapılan Altan, sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altan, kendisini çok iyi hissettiğini, operasyondan bir gün sonra taburcu edildiğini belirtti.

Doç. Dr. Altın da anjiyo yöntemiyle kasıktan girilerek Altan'ı sağlığına kavuşturduklarını anlatarak, "Açık kalp cerrahisine göre teorik olarak daha basit ve yeni bir işlem. Hasta için açık kalp ameliyatına oranla çok konforlu bir yöntem. Başarı oranı yüzde 95'in üzerinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Sağlık

Hollanda Hastane Sağlık Dünya izmir

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