Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasyon Programı" düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, eğitim ve gelişim hemşiresi Emine Çetin Atay ile program sorumlusu Züleyha Kandemir tarafından eğitimler verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları doğrultusunda planlanan ve altıncısı gerçekleştirilen programda, ameliyathanede görev yapan hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflendiği kaydedildi.

ESOGÜ Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesinden 5 kursiyerin katıldığı programın, 12 günü teorik, 10 günü uygulamalı olmak üzere 22 gün sürdüğü ve eğitimi tamamlayan kursiyerlere Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen sertifikaların takdim edildiği bildirildi.