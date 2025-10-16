Haberler

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasyon Programı Düzenlendi

Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasyon Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasyon Programı" ile hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Programa 5 kursiyer katıldı ve eğitimler Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde "Ameliyathane Hemşireliği Sertifikasyon Programı" düzenlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, eğitim ve gelişim hemşiresi Emine Çetin Atay ile program sorumlusu Züleyha Kandemir tarafından eğitimler verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları doğrultusunda planlanan ve altıncısı gerçekleştirilen programda, ameliyathanede görev yapan hemşirelerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflendiği kaydedildi.

ESOGÜ Hastanesi ve Eskişehir Şehir Hastanesinden 5 kursiyerin katıldığı programın, 12 günü teorik, 10 günü uygulamalı olmak üzere 22 gün sürdüğü ve eğitimi tamamlayan kursiyerlere Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilen sertifikaların takdim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Sağlık
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var

2 çocuklarıyla ormana sığınan Avcı ailesinden haber var
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.