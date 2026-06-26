Ameliyat sonrası oluşan yara izlerine modern tedavi yöntemleri

Ameliyat sonrası oluşan izlerin (skar) neden ortaya çıktığı ve nasıl tedavi edilebileceği merak edilen konular arasında yer alıyor. Uzm. Dr. Tuğba Doruk, skar oluşumunun vücudun doğal iyileşme sürecinin bir parçası olduğunu belirterek, bazı durumlarda bu izlerin belirgin ve kabarık hale gelebildiğini söyledi. İzlerin tedavi yöntemi noktasında önemli bilgiler paylaştı.

Ameliyat ya da cilt travmaları sonrası oluşan yara izleri birçok kişiyi estetik açıdan rahatsız edebiliyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Tuğba Doruk, skar oluşumunun aslında vücudun doğal bir iyileşme tepkisi olduğunu ancak bazı durumlarda bu sürecin kontrolsüz ilerleyerek belirgin izlere yol açabildiğini ifade etti. Dr. Doruk, "Skar gelişimi aslında vücudun travmaya ve kesiye verdiği en doğal yanıttır. Kolajen üretimi ve deri yenilenmesi gerçekleşir. Ancak bazı durumlarda deri bu süreci tam olarak tamamlayamaz ve düzensiz kolajen yapısı ile bu boşluğu doldurur. Bu da yara izi olarak karşımıza çıkar" dedi.

Skarlar farklı tiplerde görülebiliyor

Yara izlerinin farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini belirten Doruk, "Bazı skarlar deriden kabarık olabilir, bazıları çökük ya da deri ile aynı seviyede olabilir. Biz daha çok hastaları rahatsız eden kabarık skarlarla ilgileniyoruz" diye konuştu . Skar tedavisinde farklı yöntemlerin kullanıldığını belirten Dr. Doruk, "Başta lazer tedavileri olmak üzere PRP, polinükleotid (somon DNA) ve kolajen düzenleyici enzimlerle yapılan mezoterapi uygulamaları ile tedavi planlanabiliyor. Hatta bazı durumlarda botoks enjeksiyonu ile lazer tedavilerini kombine ederek daha iyi sonuçlar alabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaş ve genetik faktör etkili

Yaş ve genetik faktörlerin skar oluşumunda önemli rol oynadığını belirten Doruk, "Genç yaşlarda cilt daha hızlı yenilendiği için bazı durumlarda daha belirgin ve kabarık skarlar oluşabilir. Yaş ilerledikçe kolajen üretimi azaldığı için skar oluşumu daha hafif seyredebilir" dedi. Vücudun bazı bölgelerinde yara izlerinin daha belirgin olabildiğini ifade eden Doruk, "Göğüs, sırt ve eklem bölgeleri gibi gerilime açık alanlarda keloid dediğimiz kabarık yara izleri daha sık görülür" şeklinde konuştu.

Yara bakımı tedavinin en önemli parçası

Yara bakımının iyileşme sürecinde kritik olduğunu vurgulayan Dr. Doruk, "Yara iyileşme sürecinde en önemli nokta gerilimin önlenmesidir. Dikişler alındıktan sonra ise silikon bazlı jeller kullanılması hem iz oluşumunu azaltır hem de kabarık skar gelişimini baskılar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı