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Ambulans Şoförü Kadir Yiğital, 52 Yaşında Paramedik Olmaya Karar Verdi

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Kayseri'de 23 yıllık ambulans şoförü Kadir Yiğital, 52 yaşında üniversiteye giderek paramedik olmaya karar verdi. Acil vakalara müdahale eden Yiğital, Arel Üniversitesi'nde eğitimine devam ediyor ve mesleğini daha donanımlı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyor.

Kayseri'de ambulans şoförü Kadir Yiğital, 23 yıldır direksiyonuna geçtiği ambulansta paramedik olarak görev yapmak için 52 yaşında üniversiteli oldu.

Mesleğe 2001 yılında ambulans şoförü olarak başlayan ve acil vakalara yetişmek için yıllarca direksiyon başında zamanla yarışan Yiğital, İl Ambulans Servisi bünyesinde hizmet vermeye devam ediyor.

Yiğital, hastaların hayatta kalması için ekip arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi paramedik olarak sürdürmeye karar verdi.

Geçen yıl girdiği üniversite sınavlarından aldığı puanla İstanbul'daki Arel Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Meslek Yüksekokulu Paramedik Bölümü'nü kazanan Yiğital, işini ve okulunu birlikte yürütmeye başladı.

Yiğital, AA muhabirine, insanların zor zamanlarında yanında olmak için mücadele verdiğini söyledi.

Yaşına rağmen hayallerinin peşinden gittiğini belirten Yiğital, şunları kaydetti:

"Paramedik olmak, 112'ye başladıktan sonra hep aklımdaydı ama fırsat olmamıştı. Donanımlı ve bilgili paramedik olarak mesleğimi yapmayı istediğim için sınavlarda başarılı oldum ve üniversiteye girdim. Eşim Aynur Hanım bu konuda bana çok destekçi oldu. Şu anda 52 yaşındayım. Arel Üniversitesini kazandım. Okulumdan da çok memnunum, gidip geliyorum."

Yiğital, eğitimini tamamlaması için mesai arkadaşlarının ve üniversitedeki hocalarının yardımcı olduğunu dile getirdi.

Oğlunun da aynı bölümü okuduğunu aktaran Yiğital, sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah izin versin mezun olduktan sonra da ünvan değişikliği yapıp mesleğime paramedik olarak devam edeceğim. Sürücü olarak ekibin parçasıydım, arkadaşlarıma yardımcı oluyordum, artık paramediker ekip lideri olarak çalışabileceğim. Yardımcı olduğumuz hastanın iyileştiğini, ailesinin gözündeki o mutluluğu görmek, dünyadaki en büyük mutluluk, güzellik. Ben de bu mutluluğu daha uzun süre yaşamak için okulumdan mezun olup ünvan değişikliğimi de yaparak paramedik olarak çalışmak istiyorum."

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Sağlık
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