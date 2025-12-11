Aydın'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hamile kadın, sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulans içinde bebeğini sağlıklı bir şekilde doğurdu. 4 erkek çocuğu olan Menemenlioğlu çifti, yeni doğan kızlarıyla mutlu anlar yaşıyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Akyaka Mahallesi'nden alınan hamile Gülay Menemenlioğlu'nun doğum sancıları, Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada başladı.
Menemenlioğlu, ambulanstaki acil tıp teknisyenlerinin yerinde ve hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde doğum yaptı.
Kumsal adı verilen bebek ile anne, güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı.
Önceden 4 erkek çocukları olan Enver-Gülay Menemenlioğlu çiftinin yeni doğan kızları sayesinde ayrı bir mutluluk yaşadıkları öğrenildi.
