Haberler

Aydın'da hastane yolundaki hamile kadın ambulansta doğum yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hamile kadın, sağlık ekibinin müdahalesiyle ambulans içinde bebeğini sağlıklı bir şekilde doğurdu. 4 erkek çocuğu olan Menemenlioğlu çifti, yeni doğan kızlarıyla mutlu anlar yaşıyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle bebeğini ambulansta dünyaya getirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Akyaka Mahallesi'nden alınan hamile Gülay Menemenlioğlu'nun doğum sancıları, Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada başladı.

Menemenlioğlu, ambulanstaki acil tıp teknisyenlerinin yerinde ve hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde doğum yaptı.

Kumsal adı verilen bebek ile anne, güvenli şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Önceden 4 erkek çocukları olan Enver-Gülay Menemenlioğlu çiftinin yeni doğan kızları sayesinde ayrı bir mutluluk yaşadıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Sağlık
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
title