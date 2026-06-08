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Samsun'un ambulans helikopterinden sınırları aşan nakil

Samsun'un ambulans helikopterinden sınırları aşan nakil
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Samsun'da hidrosefali tanılı 13 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle önce Çaycuma'ya, ardından İstanbul'daki hastaneye nakledildi. Hava ambulansının iller arası kritik hasta transferindeki rolü vurgulandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ambulans helikopter, yalnızca şehir içi acil vakalarda değil, iller arası hasta nakillerinde de önemli rol üstlenmeye devam ediyor.

Hidrosefali tanısı bulunan 13 yaşındaki erkek hasta Y.E.D.'nin şant değişimi ameliyatı için sevkine karar verildi. Tedavisinin sürdürüldüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nden, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne nakli planlanan hasta için hava ambulansı devreye alındı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ambulans helikopterle alınan hasta, Çaycuma Havalimanı'na ulaştırıldı. Burada İstanbul'dan gelen helikopter ambulans ekibine teslim edilen hasta, ileri tedavi ve şant değişimi operasyonu için hava yoluyla İstanbul'a sevk edildi.

Yetkililer, Samsun'da konuşlu ambulans helikopterin sadece bölgesel görevlerde değil, ihtiyaç halinde iller arası hasta transferlerinde de aktif olarak görev aldığını belirterek, kritik vakaların en kısa sürede uygun sağlık merkezlerine ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Gerçekleştirilen operasyonla, hastanın ileri tedaviye hızlı ve güvenli şekilde erişimi sağlanırken, hava ambulans sisteminin sağlık hizmetlerindeki stratejik önemi bir kez daha ortaya konuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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