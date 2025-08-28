Amasya Üniversitesi'nde İlk Kapalı Akciğer Kanseri Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk defa kapalı akciğer kanseri ameliyatı başarıyla yapıldı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, kansere bağlı ölümlerin en önemli nedenlerinden biri olarak erken teşhisin hayati önem taşıdığı bir hastalık akciğer kanseri, geleneksel yöntemlerde uygulanan 15-20 santimetrelik büyük kesiler yerine, hastanede VATS (Video Yardımlı Kapalı Akciğer Cerrahisi) yöntemiyle sadece 3-5 santimetrelik kesilerle ameliyat edilmeye başlandı.

Hastane Göğüs Cerrahi Ana Bilim Dalı ekibi, 67 yaşındaki bir hastaya Video Yardımlı Sağ Akciğer Alt Lobektomi + Lenf Nodu Diseksiyonu (LND) operasyonunu başarıyla uyguladı.

Opr. Dr. Pelin Erdizci ve Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Evren Eren liderliğindeki ekip, ameliyat sırasında çıkarılan parçayı hızlı analiz için "Frozen" tekniğiyle patolojiye yönlendirdi. Ön incelemede nodülün kötü huylu olduğu belirlendi ve ameliyat başarıyla tamamlandı.

Doktorlar, VATS yönteminin geleneksel açık ameliyata göre birçok avantaj sağladığını belirterek, daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve daha iyi sonuçlar elde edildiğini belirti.

Ameliyatı başarıyla tamamlanan hasta, kısa süre sonra taburcu edilirken, bu gelişme ile Amasya ve çevresindeki akciğer kanseri hastaları için modern ve konforlu bir tedavi dönemi de başlamış oldu.