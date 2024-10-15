Üye Girişi
Haberler

Amasya Üniversitesi'nde Anne Adaylarına Özel Gebe Okulu

Amasya Üniversitesi'nde Anne Adaylarına Özel Gebe Okulu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi, gebe okulu ile anne adaylarına doğum öncesi, doğum esnası ve sonrası eğitimler veriyor. Uzmanlar tarafından sağlıklı gebelik ve bebek bakımı konularında bilinçlendirme sağlanıyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi bünyesindeki gebe okulu, anne adaylarına hizmet veriyor.

Uzman ebeler ve doktorlar tarafından gebelerin lohusalık dönemini rahat geçirmelerini sağlamak için doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası döneme dair eğitimler verilen gebe okulunda anne adayları hem sağlıklı bir gebelik hem de gebelik sonrasıyla ilgili bilinçlendiriliyor.

Başhekim Yardımcısı Dr. Hatice Dörtok Demir, gebe okulunun yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğini, yıllık ortalama 500 anne adayına eğitim verdiklerini söyledi.

Demir, "Gebelerimizin hamilelik süreci boyunca doğum konusunda, bebek bakımı konusunda eğitim almaları sağlanıyor. Doğum korkusunu yenmeleri ve sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri konusunda bilgi verilip, gerekirse uygulamalı burada çalışmalar yapılıyor. Aylık yaklaşık 40 kadar gebe, okulumuza gelmekte. Aynı zamanda yakınları, eşleri de doğum sürecinde, hamilelik süreci ile ilgili bilgiler alabilmektedir." dedi.

Anne adaylarından 27 yaşındaki Kübra Taş, "Gebe okuluna hem gebelik sürecindeki korkularımı yenmek hem normal doğum, sezaryen doğum bunlar hakkında gerekli bilgi almak, doğum sonrası bebeğimi nasıl emzireceğimi, ona nasıl bakacağımı öğrenmek için geldim. Yıkamaktır, ne bileyim uyutmaktır, bu gibi şeyleri öğrenmek için geldim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Sağlık

Eğitim Sağlık Bebek

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak

 Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Swinger partilerine katıldığı sevgilisinin kızına tecavüz eden muhtar ve annenin cezası belli oldu

Swinger partisinde tanıştığı kadının kızına tecavüz etti, öz anne videoya çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi ikisi yakın dostken zamanla çeşitli sebeplerle birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş, düello ... Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür? Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkçeye Fransızcadan geçen "doktor" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır? 1989 yapımı "Tango ve Cash" adlı polisiye-komedi filmde, filme de adını veren Tango ve Cash ikilisini hangi oyuncular canlandırmıştır? Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır? Sabahattin Ali, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Turgut Uyar yurt dışında eğitim aldı mı? Kosova Güney Kıbrıs maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Belarus Lüksemburg maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Belarus Lüksemburg maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? ABD başkanı Abraham Lincoln yeniden başkan seçildiğinde kim ona, onu seçenleri tebrik eden bir mektup yazmıştır? Kim Milyoner Olmak İster?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.