Haberler

Amasya'da hastane güvenlik personeline iletişim ve stresle baş etme eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya'da hastane güvenlik personeline iletişim ve stresle baş etme eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da sağlıkta kalitenin artması amacıyla yürütülen proje kapsamında, hastane güvenlik personeline etkili iletişim, stresle baş etme ve motivasyon eğitimi verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildiği ve eğitimlerin süreceği bildirildi.

Amasya'da sağlıkta kalitenin artması amacıyla sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programları uygulanıyor. Hastane personeline etkili iletişim eğitimi verildi.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle yürütülen "Sağlık Kahramanlarının Görünmeyen Gücü: Çevik İletişim ve Duygusal Dayanıklılık Projesi" kapsamındaki eğitim programı devam ediyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli güvenlik hizmetleri birimi personellerine yönelik uzman eğitmenlerin sunumlarıyla gerçekleştirilen programda etkili iletişim, stresle baş etme yöntemleri ve motivasyon eğitimleri işlendi.

Eğitim süreci kriz yönetimi, rol oynama ve bilinçli farkındalık gibi interaktif tekniklerle pekiştirildi. Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım sertifikaları verildi.

Hastaneden yapılan açıklamada çalışanların gelişimini ve sağlık hizmetlerinin niteliğini destekleyen eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren emsal karar! Taşınsanız da kira ödeyebilirsiniz

Taşınsanız da kira ödemek zorunda kalabilirsiniz
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar

Tutmasalar vuracaktı! Süper Lig devinin golcüsü delirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi okul saldırganının ifadesini açıkladı: Bekçi olduğunu bildiği için okulun dışında saldırmış

Okul saldırganının ifadesi ortaya çıktı! Planını bekçi bozmuş
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi

Vatandaşın parasını iç edenler asıl şimdi yandı! Tüm kayıtlar istendi
Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma indi, gördüklerine inanamadı

Üniversite kulübünün akılalmaz ritüeli! Polis bodruma inince şok oldu
Müze açılışında gözler Bianca Censori’deydi! Cesur tarzı dikkat çekti

Müze açılışına öyle bir geldi ki herkes ona baktı
Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı! Nedeni kahretti

Galatasaray'ın eski yıldızı 33 yaşında futbolu bıraktı!

25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı

Sevenlerini yasa boğan Tolga'nın ölüm nedenini eşi açıkladı
Emekli Tümgeneral'in oğlu Dorukhan Büyükışık davasında yeni iddianame! Sırtına demir çubukla vurulduğu değerlendirmesi dosyada

27 metreden düştü denmişti! İddianameye demir çubuk girdi