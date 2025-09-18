Haberler

Amasya'da Göğüs Ağrısı Şikayeti Olan Hasta Ambulans Helikopterle Sevk Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da göğüs ağrısı ile hastaneye başvuran 70 yaşındaki Davut Bakır, yapılan tetkiklerde kalp damarlarında sorun teşhis edilince ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

AMASYA'da göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Davut Bakır (70), ambulans helikopterle Samsun'a sevk edildi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran Davut Bakır'ın yapılan tetkiklerinde kalp damarlarında problem tespit edildi. Samsun'a sevkine karar verilen Bakır için ambulans helikopter istendi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans helikopter, Amasya 12 Haziran Stadyumu'na indi. Bakır sağlık ekipleri tarafından sedyeyle helikoptere taşınıp, tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı

Melania Trump'ın Kraliyet yemeğinde giydiği elbise olay yarattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

Altın gece rekor kırdı, tek açıklama ile rüzgar tersine döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.