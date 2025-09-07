Alzheimer Ayı'nda Farkındalık ve Korunma Yolları

GÜVEN Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Aslıhan Taşkıran Sağ, Alzheimer Ayı kapsamında, alzheimer hastalığına ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak ve korunmanın önemini vurgulamak amacıyla açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Sağ, "Alzheimer, yaşam kalitesini düşüren ciddi bir sağlık sorunudur. Ancak bugün biliyoruz ki, Alzheimerdan korunmak mümkündür. Küçük ama düzenli adımlar büyük farklar yaratabilir" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) güncel verilerine dikkat çeken Doç. Dr. Aslıhan Taşkıran Sağ, "WHO'ya göre, 2021 yılında dünya genelinde 57 milyon kişinin demans ile yaşadığını bu vakaların yüzde 60–70'inin Alzheimer kaynaklı. Her yıl yaklaşık 10 milyon yeni demans vakasının ortaya çıktığı biliniyor. Demans, dünya genelinde yaşlı bireylerde bağımlılığın önde gelen nedenlerinden biri ve halen yedi en önemli ölüm nedeni arasında yer alıyor" dedi.

Doç. Dr. Sağ, Alzheimerın yalnızca yaşlılıkla ilişkilendirilen bir hastalık olmadığını vurgulayarak, "Alzheimer, bütün toplumu etkileyen, yaşam kalitesini düşüren ve ciddi bir sağlık yükü oluşturan bir durumdur. Ancak bugün biliyoruz ki, Alzheimerdan korunmak mümkündür. Küçük ama düzenli adımlar hem bireysel yaşamlarımızda hem de toplum düzeyinde büyük farklar yaratabilir" diye konuştu.

Alzheimerdan korunma yollarına da dikkat çeken Doç. Dr. Sağ, şunları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü ve bilimsel araştırmalar bize Alzheimer vakalarının yaklaşık yüzde 45'inin önlenebilir veya geciktirilebilir olduğunu gösteriyor. Bu da demek oluyor ki, yaşam tarzı alışkanlıklarımızı değiştirmek, risk faktörlerimizi kontrol altına almak, gelecekte sağlıklı bir yaşlılık dönemi geçirmemizi sağlayabilir. Yaşam tarzıyla ilişkili 14 tane faktör üzerinde duruyoruz:

1. Eğitim Eksikliği

2. Yüksek Tansiyon

3. İşitme Kaybı

4. Sigara Kullanımı

5. Obezite

6. Depresyon

7. Fiziksel Hareketsizlik

8. Diyabet

9. Sosyal İzolasyon

10. Aşırı Alkol Tüketimi

11. Hava Kirliliğine Maruz Kalma

12. Travmatik Beyin Hasarı

13. Sağlıksız Beslenme

14. Uyku Bozuklukları

Bu faktörlere tedavi edilmemiş görme kayıplarını da ekleyebiliriz. Düzenli fiziksel aktivite yapmak, sağlıklı bir beslenme düzeni sürdürmek ve özellikle Akdeniz tipi diyet uygulamak Alzheimer riskini azaltıyor. Yine son veriler, günlük küçük miktarlarda zeytinyağı tüketiminin bile demans kaynaklı ölüm riskini düşürdüğünü gösteriyor. Ayrıca tansiyon, diyabet, kolesterol ve işitme kaybı gibi sağlık sorunlarının düzenli kontrollerle yönetilmesi hem bireysel sağlığımızı hem de toplumsal sağlık yükünü hafifletiyor. "

Toplumsal farkındalığın önemini de vurgulayan Taşkıran Sağ, "Alzheimer'dan korunmak sadece bireylerin değil, toplumların da görevidir. Her bireyin küçük yaşam tarzı değişiklikleri yapması, her kurumun farkındalık projeleri geliştirmesi, travmaların ve kazaların önlenmesi, çocuklara beslenme eğitimi verilmesi ve bunlara yönelik politikaların geliştirilmesi gelecekte daha sağlıklı nesillerin yetişmesine ve demansın azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Biz de bu ayı yalnızca bir farkındalık dönemi değil, aynı zamanda harekete geçme zamanı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.