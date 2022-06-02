Almanya'da "beyin ölümü gerçekleşti" denilen hasta, Türkiye'de tedavi altına alındı - Haberler

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Almanya'da "beyin ölümü gerçekleşti" denilen hasta, Türkiye'de tedavi altına alındı

Demirören Haber Ajansı - Sağlık
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Almanya'nın Dresden kentindeki bir hastanede beyin ölümü gerçekleştiği önü sürülen ve bu şekilde taburcu edildiği iddia edilen Osman Kızılkaya , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Koca ise, "Almanya'da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman bey, az önce uçakla Ankara'ya getirildi" dedi.

Almanya'nın Wiesbaden kentinde yaşayan Osman Kızılkaya, evinde rahatsızlanması üzerine Dresden'deki bir hastaneye sevk edildi. Kızılkaya, iddiaya göre, burada bir süre tedavi gördükten sonra bir sonuç alamadan taburcu edildi. Ardından Kızılkaya'nın yakınları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmasında, Kızılkaya'nın Türkiye'ye getirilmesini istedi. Hemen harekete geçen Sağlık Bakanlığı, SVO hastası Kızılkaya'yı Türkiye'ye getirmek için Almanya'ya ambulans uçak gönderdi. Ankara'dan saat 17.20'de havalanan tam donanımlı ambulans uçak, Kızılkaya'yı alarak 2 buçuk saat süren yolcuğun ardından Türkiye'ye getirdi. Ankara Çubuk Havacılık Terminali'ne getirilen Kızılkaya, burada hazır bekletilen ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ambulans uçakta görevli acil tıp uzmanı Dr. Erhan Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılkaya'nın beyin damarında oluşan pıhtı sonucu Almanya'da tedavi altına alındığını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirmesi sonucu Kızılkaya'yı Türkiye'ye getirdiklerini belirten Er, "Yolculuğumuz yaklaşık 2 buçuk saat sürdü ve gayet sıkıntısız geçti. Hastamızın buradan Şehir Hastanesi'ne naklini de kara ambulansı sağlıyor." dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Koca, paylaşımında, "Almanya'da, beyin ölümü gerçekleştiği söylenerek hastaneden evine gönderilen, fakat göz işaretleriyle iletişim kurabilen vatandaşımız Osman bey, az önce uçakla Ankara'ya getirildi. 59 yaşındaki hastaya, Cumhurbaşkanımızın olaydan haberdar olmasıyla 'evi', yani ülkesi sahip çıktı." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Koca Almanya Dresden Ankara Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

bekir yapici:

hic inandirici degil ben 50 yili askin süredir almanyada yasiyorum ve burada beyin ölümü gerceklesmis insani hic bir hastahane taburcu etmez evine falan göndermez sagliginda kendi imzaladigi belgeye veya ailenin rizasi ile fisi cekilir ayrica beyin ölümü gerceklesmis kisi gözünle elinle ayaginla isaret falan veremez.

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Aysel Ayaz:

Para para sen nelere kadirsin paran var ise herkez emrinde araya geçiyorlar nasıl yardımcı oluruz diye yoksa yüzüne bakmaz.

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zübükzade:

pandemidede holllandadan mı ne getirdilerdi bu oyunu daha öncede oynamışlardı cok tedavi ediyorsanız Sa lı cocukların aileleri dilenci gibi para topluyor onlara yardım edin

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