Ali Eroğlu: 'Keneyi gördüğünüz zaman çıplak el olmamak suretiyle hemen alacaksınız'

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, havaların ısınmasıyla birlikte görülmeye başlanan kenelerle ilgili uyarılarda bulunarak, "İnsanlar vücudunda keneyi gördüğü zaman bir sağlık kuruluşuna gitmek istiyor. Hayır, keneyi gördüğünüz zaman çıplak el olmamak suretiyle hemen alacaksınız" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, bir dizi program için Kastamonu'yu ziyaret etti. Eroğlu, basın mensuplarına Kurban Bayramı sebebiyle yaşanacak hayvan hareketliliği ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte görülmeye başlanan Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

"Kuzey Anadolu Platosu'ndaki illerimizde de görüldü"

Geçen yıl kene kaynaklı 15 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Eroğlu, nisan ayı ile kasım ayı arasında Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi vakalarının görüldüğünü dile getirdi. Mücadelede halkın bilinçlendirilmesinin önemine değinen Eroğlu, "Önce 22 ilimizde, özellikle İç Anadolu ile Karadeniz arasındaki Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, bu tarafa doğru Bolu'ya kadar olan Kuzey Anadolu Platosu'ndaki illerimizde görüldü, daha sonraki yıllarda diğer illerimize yayılmaya başladı. Bir ara vaka görülen il sayısı 30'u geçti" dedi.

"'Aman elinizi atmayın, müdahale etmeyin' demek çok yanlış"

Keneden korunmak için vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Eroğlu, "Biz 'keneden korkma, geç kalmaktan kork' diyoruz. İnsanlar vücudunda keneyi gördüğü zaman bir sağlık kuruluşuna gitmek istiyor. Hayır, keneyi gördüğünüz zaman çıplak el olmamak suretiyle, elinize bir poşet falan geçirerek keneyi hemen alacaksınız. Kene insan vücuduna yapıştığı zaman yaklaşık 12 saat etkeni vermez. Beslenir, kan emer, şişer ondan sonra etkeni vermeye başlar. Ne zaman yapıştığını bilmediğiniz için kene ezilmeden hemen uzaklaştırılacak" diye konuştu.

Keneyi çıkardıktan sonra sağlık kuruluşlarına başvurmak gerektiğini belirten Eroğlu, "O bir kıymık parçası gibi kalır, başka bir zararı olmaz. 'Aman elinizi atmayın, müdahale etmeyin' demek çok yanlış" diye konuştu.

"Hayvancılıkla uğraşanların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi lazım"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çiftçilere uyarılarda bulunan Eroğlu, şap ve benzeri hastalıklar riskine karşı kurbanlık hayvanlara yönelik tedbirlerin alındığını kaydederek, "Kurban dolayısıyla hayvan sirkülasyonu aşırı derecede artıyor. Kontrolsüz hayvan hareketleri olmayacak. Hayvanlar, aşılandığını belirten veteriner hekim sağlık raporlarıyla taşınması lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan yol denetim istasyonlarında araçlar durdurulup belgelere bakılıyor; belgesi yoksa ceza işlemi var. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın sorumluluk bilinciyle hareket etmesi lazım" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı