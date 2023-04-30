AKUT, İstanbul depremi için kurtarma planlarını hazırladı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), beklenen İstanbul depremi için acil müdahale ve kurtarma planlarını hazırladığını duyurdu. Depremde Trakya ve Anadolu'da konuşlanacak 25 ayrı ekibini "acil durum yönetimi" olarak organize edeceğini açıklayan AKUT, toplam 3.000'e yakın gönüllünün 7 gün aralıksız kendine bakıp vardiya sistemiyle hizmet edecek ekibiyle arama kurtarma faaliyetleri yürüteceğini bildirdi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT), beklenen İstanbul depremi için acil müdahale ve kurtarma planlarını hazırladığını duyurdu. Depremde Trakya ve Anadolu'da konuşlanacak 25 ayrı ekibini "acil durum yönetimi" olarak organize edeceğini açıklayan AKUT, toplam 3.000'e yakın gönüllünün 7 gün aralıksız kendine bakıp vardiya sistemiyle hizmet edecek ekibiyle arama kurtarma faaliyetleri yürüteceğini bildirdi.

AKUT, beklenen İstanbul depremi için acil müdahale ve kurtarma planlarını hazırladığını duyurdu.

"SON CANLI ÇIKANA KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Yosun Akverdi, bugün yaptığı yazılı açıklama ile "Bugüne kadar yetiştirdiğimiz binlerce gönüllü; hayat kurtarma konusunda Adana, Elazığ, Gölcük, Tayvan, Van ve diğer birçok lokasyonda, bu sene Kahramanmaraş depreminde olduğu gibi görevlerini yerine getirdi" dedi.

Bu faaliyetlerin tamamını bağışçıların katkıları ile sağladıklarına dikkat çeken Akverdi, "Yüzde 100 gönüllülük esasıyla işleyişine devam eden AKUT Derneği, ülkemizde izin almadan yardım toplayabilen az sayıda kuruluştan biri olarak mali kaynağını bağışlardan sağlamaktadır. Bu sayede olanaklarını, teknik alt yapı ve ekipmanlarını iyileştirerek her geçen gün daha çok cana el uzatıyor. 3.000'e yakın gönüllümüzün yarısına yakını ile sahada ve masa başında yoğun bir çalışma halindeyiz. İhtiyaç durumuna göre daha fazla ekibimizle son canlı çıkana kadar çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL DEPREMİNE HAZIRIZ DİYEMEYİZ"

İstanbul için özellikle yapı stokları ve kentsel dönüşüm açısından yapılması gereken çok şey olduğuna dikkat çeken Akverdi, "2008'den sonra yapılmış binaların depreme karşı dayanıklı olduğunu biliyoruz. 2018 yılında ise binaların deprem yönetmeliği değişti ve yeni binalar artık sıkı bir şekilde denetleniyor; eskisi gibi müteahhitlerin inisiyatifi pek geçerli değil. İstanbul'da özellikle kamu binalarının yüzde 94'ü güçlendirildi ya da yeniden yapıldı. Ama kentsel dönüşümleri tam olarak tamamlamadıktan sonra büyük bir İstanbul depremine hazırız diyemeyiz" dedi.

"ACİL TOPLANMA ALANLARI VE TOPLANMA BÖLGELERİ İKİ FARKLI OLGUDUR"

Acil toplanma bölgeleri ve acil toplanma alanları kavramlarını algıma konusunda kafa karışıklığı olduğuna dikkat çeken Akverdi, "Bunun en önemli nedeni afet kültürümüzde eksikliklerin olması. Acil toplanma alanları ve toplanma bölgeleri iki farklı olgudur" dedi. Acil toplanma alanları ve toplanma bölgelerinde kaçak yapılaşmadan dolayı ciddi sorunlar olduğunu vurgulayan Akverdi, "Şehir planlamaları yapılırken bunlara dikkat edilmeli ve doğru kurgulanmalıydı. Maalesef büyük şehirlerimizde toplanabileceğimiz boş bir yer yok" diye konuştu.

"AKUT OLARAK TÜM ACİL MÜDAHALE VE KURTARMA PLANLARIMIZ HAZIR"

Beklenen İstanbul depremi için hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Akverdi, "AKUT olarak tüm acil müdahale ve kurtarma planlarımız hazır. İstanbul depreminde 10 ekibimizi Trakya Acil Durum Yönetimi (ADY), 15 ekibimizi Anadolu Acil Durum Yönetimi (ADY) altında organize ediyoruz. İstanbul ekibimizi ilk etapta bunun dışında tutuyoruz, çünkü o gün afetzede olabilirler" dedi.

AKUT, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 800'ü sahada olmak üzere toplam 1.143 gönüllüyle arama kurtarma operasyonlarına katılan ve bölgedeki operasyonlarında 229 canlı kazazedeyi, 12 hayvanı ve hayatını kaybeden 254 kişiyi enkazlardan tahliye etti.