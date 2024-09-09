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Akran Zorbalığı Çocuklarda Kötü Etki Bırakıyor

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Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, akran zorbalığına uğrayan çocuklarda anksiyete bozukluğu ve depresyonun sık görüldüğünü belirtti. Zorbalığa uğrayan ve uygulayan çocukların özellikleri hakkında bilgi veren Ertuğrul, ailelerin çocuklarıyla iletişim kurması ve psikolojik destek almalarını önerdi.

Akran zorbalığı çocuklarda kötü etki bırakıyor

Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul:

"Akran zorbalığına uğrayan çocuklarda anksiyete bozukluğu ve depresyon oldukça sık görülmektedir"

KAYSERİ - Kayseri Acıbadem Hastanesi'nden Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, ilkokul ve ortaokul dönemlerinde akran zorbalığına uğrayan çocukların psikolojik destek almamaları durumunda ileriki yıllarda anksiyete ve depresyon gibi durumları yaşadıklarını söyledi.

Akran zorbalığının bir ya da birden fazla çocuğun bir başka çocuğa uyguladıkları saldırgan davranışlar olduğunu dile getiren Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul, "Bu davranışların saldırgan olması, güç dengesizliğinin olması ve süreğen olması akran zorbalığını oluşturur. Yani biz her davranışa akran zorbalığı demiyoruz. Bu 3 davranışın mutlaka oluşması lazım. Okul öncesi dönemden başlayarak, ilkokulun sonlarına doğru artış gösterir. Ortaokulun sonlarındaki bu artış ciddi manada fazlalaşır ve lise döneminin sonlarında azalmaya başlar. Akran zorbalığının çeşitleri vardır. Bunlar fiziksel, sözel, sosyal, cinsel ve duygusal olarak ayrılır. Bu ayrımlarla birlikte akran zorbalığı çeşitlilikleri görülür. Zorbalık uygulayan çocukların bazı özellikleri vardır. Bunlar öfke kontrol problemleri, dürtüsel davranışlar ve empati yeteneğinden yoksun olmak olarak kendini gösterir. Zorba olan çocukların bazı özellikleri vardır. Bunlar içe dönük yapı, özgüven eksikliği, kendini ifade etmekte güçlükler ve çeşitli sınırda olan duruşlardır. Bunlar kilolu olmak gibi, zayıf olmak gibi özelliklerle kendini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Zorbalığa uğrayan çocuklarda ileriki yıllarda anksiyete bozukluğu ve depresyon gibi durumların sık görüldüğünü aktaran Ertuğrul, "Zorbalığa uğrayan çocukların aileleri öncelikle mutlaka çocuklarıyla konuşmalıdırlar. Çocuklarla iyi bir iletişim kurmalıdırlar. Sosyal ve duygusal anlamda çocuğu desteklemeliyiz. Okulu bu konuda mutlaka bilgilendirmeliyiz ve mutlaka sosyal ve duygusal anlamda destekle birlikte psikolojik anlamda bir uzmandan destek almalarını öneriyoruz. Çünkü bu tarz çocuklarda anksiyete bozukluğu ve depresyon oldukça sık görülmektedir. Zorbalığa uğratan çocukların da mutlaka sosyal ve duygusal anlamda desteklenmeleri lazım. Bu konuda bilinçlendirilmeleri gerekiyor. Yine okulu ve rehberlik servisini bu konuda mutlaka bilgilendirmek gerekiyor. Psikolojik anlamda destek almalarını sağlamakta da fayda var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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