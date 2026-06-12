Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin yeni Nöroloji Polikliniği binası hizmete açıldı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Polikliniğinin yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, 9 ay önce temeli atılan binanın hizmet kurumuna dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu tür hizmetlerin desteklerle olduğunu söyleyen Şahin, " Sağlık, eğitim gibi pahalı, zahmetli işleri sadece devletin yapmasını beklemek doğru bir yaklaşım değil. Herkesin destek olması lazım." dedi.

Antalya'nın hayırseverlik konusunda Türkiye'de örnek şehirlerden biri olduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Eğitimde devletin yaptığı her bir dersliğe Antalyalılar da bir derslik eklediler. Bu Türkiye'de olmayan bir rakam. Sağlıkta da son dönemde büyük bir atak var. Sadece bugün üç tane sağlık kuruluşunun açılışını, birinin de temel atmasını yaptık. Hepsi de hayırseverlerin eseri. Bununla ne kadar gurur duysak, Antalyalılar ne kadar övünse azdır."

Şahin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki yeni bina inşaatının tamamlanmasıyla 2 bin yatağın üzerine çıkacağını, Türkiye'nin en büyük üniversite hastanelerinden biri haline geleceğini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da binanın akademik çalışma anlamında da nöroloji hizmetlerine katkı sağlayacağını bildirdi.

Toplamda 2 bin 111 metrekare kapalı alana sahip olan yeni poliklinik binasının 81 milyon 68 bin lira bütçeyle tamamlandığını söyleyen Özkan, maliyetin yüzde 35'inin bağışçı İrfan Aktaş tarafından karşılandığını belirtti.

Hayırseverlerin verdiği desteğin Antalya için çok kıymetli olduğunu da ifade eden Özkan, şöyle devam etti:

"Antalya, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle çok güçlü bir şehir. Bugün buradan Antalya'nın hayırseverlerine, iş insanlarına samimi bir çağrıda bulunmak istiyorum, Akdeniz Üniversitesiyle daha güçlü bağ kurun. Sağlığa, eğitime ve bilime yapılan her katkı bu şehrin geleceğine değer katar."

Özkan, hedeflerinin Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin altyapısı, güçlü akademik kadrosu ve artan kapasitesiyle ülkenin en önemli sağlık kuruluşu haline getirebilmek olduğunu vurguladı.

Hayırsever İrfan Aktaş da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli ve İleri Sağlık Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan da katıldı.