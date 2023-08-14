Akarsuda Düşen Genç, Uzun Süre Oksijensiz Kalınca Beyin Hasarı Oluştu

Antalya'da geçen sene arkadaşlarıyla yüzmeye giden Abdullah Doğan (16), düştüğü akarsudan uzun süre çıkamayıp oksijensiz kalınca beyninde hasar meydana geldi. Beyninde büyüme yaşandığı için kafatasının bazı kemikleri alınan ve makinelere bağlı yaşayan Doğan'ın ailesi, çocuklarının ayağa kalkması için umutla bekliyor.

ANTALYA'da geçen sene arkadaşlarıyla yüzmeye giden Abdullah Doğan (16), düştüğü akarsudan uzun süre çıkamayıp oksijensiz kalınca beyninde hasar meydana geldi. Beyninde büyüme yaşandığı için kafatasının bazı kemikleri alınan ve makinelere bağlı yaşayan Doğan'ın ailesi, çocuklarının ayağa kalkması için umutla bekliyor.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Abdullah Doğan, geçen yıl 17 Eylül'de 5 arkadaşıyla yüzmek için Kepez ilçesindeki bir akarsuya gitti. Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Doğan, bilinmeyen nedenle suya düştü. Doğan'ın sudan çıkamadığını gören arkadaşları çevredeki evlerde oturanlardan yardım isteyip durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada bölgede oturan bir kişi yardıma gelip suda hareketsiz şekilde duran Doğan'ı çıkarıp, kalp masajı yaptı. Bu sırada olayın yaşandığı yere gelen sağlık ekibi kalbi duran Doğan'a yaptıkları müdahale ile yaşama döndürdükten sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Suda oksijensiz kaldığı sürede beyninde hasar oluştuğu belirlenen Doğan, 1,5 ay yoğun bakımda kaldı. Bu sırada beyninde büyüme başlayan Doğan'ın kafatasındaki kemiklerin bir kısmı alındı.

OĞLUNUN TEPKİ VERMSİ İÇİN ONUNLA SÜREKLİ KONUŞUYOR

Hastaneden çıktıktan sonra evde makinelere bağlı yaşamına devam eden Doğan'ın bakım masrafları ise 3 çocuklu aileyi zorlamaya başladı. Her gün oğlunun bakımlarını yapan Nazire Doğan, oğlunun tepki vermesi için sürekli onunla konuşuyor. Abdullah ise annesinin 'Hadi dışarı çıkalım, arkadaşların bekliyor' sözlerine ellerini oynatarak karşılık veriyor. Büyük umutla bekleyen aile, çocuklarının tekrar ayağa kalkmasını istiyor.

'İTİLDİ Mİ, ATLADI MI KİMSE BİLMİYOR'

Oğluna o gün ne olduğunu bilmediklerini, konuyla ilgili savcılığa ifade verdiğini söyleyen Kenan Doğan, "Oğlum geçen sene arkadaşlarıyla dereye yüzmeye gitmiş. Arkadaşları atladığını söylüyor ama itildi mi, yoksa atladı mı kimse bilmiyor. Çocuk uzun süre suyun altında kalmış. Orada bir vatandaş suya dalıp çıkartmış ve kalp masajı yapmış. Hastanede 1,5 ay kadar yoğun bakımda kaldı. Elimizden geldiğince tedavisini yapmaya, bakmaya çalışıyoruz. Allah'tan ümit kesilmez" dedi.

'RÜYAMDA BİLE AYAĞA KALKTIĞINI GÖRDÜM'

Oğlunun yaşama tutunması için her şeyi yapacağını belirten Nazire Doğan, "Tüm bakımlarıyla ben ilgileniyorum. 2 hafta önce fizik tedaviye başladık. Doktorlarımız iyiye gittiğini söylüyor. Solunum sıkıntısı yaşıyor zaman zaman. Oğlumla konuşuyorum beni anlıyor. Ben sürekli 'Kalkalım, gidelim' diyorum. Kardeşi geliyor onunla konuşuyor o zaman da tepki veriyor. Gelişme olacak gibi duruyor. Bir mucize ayağa kalkıp, iyileşmesini bekliyorum. Rüyamda bile ayağa kalktığını gördüm" diye konuştu.