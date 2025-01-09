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Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz

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TBMM'de kabul edilerek yasalaşan Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi birçok değişikliği de beraberinde getirdi. Yasaya göre aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hasta kabul edebilecek, aile hekimlerinden alınacak ehliyet ve benzeri bazı raporlar artık ücretli olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2025 tarihinde hayata geçirilen dijital entegrasyon uygulamasıyla birlikte, Aile hekim raporları ve ayakta tedavi ücretlerine yönelik düzenlemeler getirildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, hem sağlık hizmetleri hem de sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler içeriyor.

KATILIM PAYI 20 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenleme ile ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesi için ödenen katılım payı 20 liraya yükseltildi. Aile hekimlerinden sevk edilen hastalar için bu tutar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yüzde 50 oranında azaltılabilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı, bu katılım payını 10 katına kadar artırmaya yetkili olacak.

ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNE PRİM İNDİRİMİ

Özel sektör işverenlerinin SGK'ya ödedikleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi indirimi, mevcut 5 puandan 4 puana düşürüldü. Ancak imalat sektöründe çalışan işyerleri için 5 puanlık prim desteği uygulaması devam edecek. Cumhurbaşkanı, bu destek süresini 31 Aralık 2027'ye kadar uzatma yetkisine sahip olacak.

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Aile hekimliği hizmetlerine ilişkin önemli düzenlemeler de yasada yer aldı. Aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hasta kabul edebilecek. Ehliyet ve benzeri bazı raporlar artık ücretli olacak; bu gelirler, döner sermayeye aktarılacak. Ayrıca aile hekimliği hizmetleri, haftada 40 saatten az olmayacak şekilde yeniden düzenlendi.

Aile hekimlerinden rapor almak için artık ücret ödeyeceksiniz
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
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Kupa maçında hiç istemeyeceği bir şey yaşadı
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Evleri de kül oldu, ülkeyi düzlüğe çıkaracak paraları da
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Afra Saraçoğlu'nu o halde görenler çıplak sandı
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Bu rapor işinde en çok devlet memurları düşünsün. hasta olsa da rapor istiyor olmasa da işi çıktığında tatil izin yapma canı istediğinde gidip rapor talep ediyor. Tabii bir de düzen bozulsun işler aksasın devlet hükümet zarar görsün kafasında olan DR ların da işine geliyor hemen yazıyor raporu

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Kimse sorgulamıyor aile hekimleri mesai saatinde kaybolurlar mesai saati bildikten sonra gelip ücretli muayene yaparlar

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Haber YorumlarıBartuhan:

Soygunnnnn varrrrrrrr

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Haber YorumlarıLion 1:

Ya ilginç Allah öyle insanlar yaratmiski adam 800 TL ye calisiyor sadece makarna yiyor hayatında o ilçeden çıkmamış sosyal.yasanti sıfır namaz kildigini hiç görmedim dinle alakası yok buraya şeriat lazim diyor

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Haber YorumlarıFurkan:

Bir sağlık ocağındaki 5 doktorun hiçbir zaman 5 i görevde olmaz. Hep birbirlerini offluyorlar. Birgün biri ötekinin hastalarına bakıyor, öteki gün diğer bunun. Denetleme lazım denetleme

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Haber YorumlarıZiro Latife:

Ohhh ne güzell ohhhhh

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Haber YorumlarıUnreal:

Mesai dışı geleneksel tıp hizmeti(hacamat, akupunktur vs yaparsa ücretli olacak.ehliyet,işe giriş raporları ücretli olacak

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Haber Yorumlarıaslan Ak:

BÖYLE giderse suriye den kötü olacak devlette kontrol mekanizması yok memurlar yerinde değil devlet olarak ilk kontrolü ele al sonra kanun çıkart. sağlık ocaklarında saat 10 da görevli doktor yerinde yok akşam gitse saat 15. de yine yok bunların aldığı maaş helal değil zaten bu ülke memuru doyuramadı çıkart özele devret en iyisi

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Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Direk paralı yapımda rahatlayın

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Meşhur EKONOMİ ekibimiz bir kaynak arayışını da başarı ile tamamlamıştır..yaklasik 18 milyon öğrencinin yılda 1 kere rapor aldığını düşünürsek baya bir gelir haneye yazılmış olur. Eh dolayısı ile kobi ve hibe ve de ihracat için gerekli bir miktar sağlanmış olur. Öyle güzel oldu ki bizlere. Her şeyi güzel yapıyor ekip. Emeklisinden tutun da ,asgari ucretlisine varana kadar herkesi muhtaç ettiler. Bunlar kolay işler değil? Neden geldiniz tekrar! Çok merak ediyorum.Bunları biz de yapardik.

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