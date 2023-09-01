Aile Eğitim Programı ile 300 Bin Kişiye Eğitim Verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında, 8 ayda 300 bin kişiye eğitim verildi. Program, ailelerin sağlıklı, mutlu ve müreffeh bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Eğitim Programı kapsamında son 8 ayda 300 bin kişiye, 2012 yılından bugüne kadar 3,7 milyon kişiye ücretsiz eğitim verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce temel ihtiyaçlar dikkate alınarak geliştirilen 'aile eğitimi ve iletişimi', 'hukuk', 'iktisat', 'medya' ve 'sağlık' olmak üzere 5 alan 28 modülden oluşan Aile Eğitim Programı'nın 2012 yılında hayata geçirildiği belirtildi. Program kapsamında bireylerin yaşam kalitesinin artması, ailelerin sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunulması amacıyla çeşitli eğitimler verildiği kaydedildi.

Aile Eğitim Programı'nda 2023'ün 8 ayında 300 bin kişiye eğitim verildiği aktarılarak, "Programın başladığı 2012 yılından bugüne kadar 3,7 milyon kişiye ulaşıldı. Aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine ve Sosyal Hizmet Merkezlerine müracaat ederek, 81 ilde birçok kurumda düzenlenen eğitimlere katılabiliyor. Eğitimler çevrim içi de düzenleniyor. Vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinden ve Sosyal Hizmet Merkezlerinden ihtiyaç duydukları eğitimlerin açılması konusunda da talepte bulunabiliyor. Eğitimler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde ücretsiz olarak sunuluyor" denildi.