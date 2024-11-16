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AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı

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İzmir'de AIDS'ten ölen 13 yaşındaki çocuğun babası ilk kez konuştu. İstismar iddialarının odağındaki baba, "Evde tüm önemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dedi.

İzmir'de 13 yaşındaki A.E.K'nin HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edildi. Tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 8'inci sınıf öğrencisinin ölümü sonrası istismar iddialarının odağına yerleşen baba, ilk kez konuştu.

ANNE VE KARDEŞ NEGATİF, BABA POZİTİF

Muğla'nın Milas ilçesinde ikamet eden A.E.K'nin kendisinden küçük kardeşinin ve annesinin HIV negatif, babasının ise HIV pozitif olduğu öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu, çocuğa HIV pozitif teşhisi konunca rutin bir uygulama olarak A.E.K. hayattayken muayene yaptı. Adli Tıp görevlilerinin muayenede çocukta cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığına yönelik hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.

PSİKİYATRİ KONTROLÜNDE CİNSEL İSTİSMAR BULGUSU YOK

Cinsel istismar şüphesinin akabinde başlatılan soruşturmada adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatristi baba ve oğluyla görüşme yaptı. Psikiyatrist değerlendirmesinde, "Baba ve çocukla yapılan görüşmelerde istismar ayrıntılı olarak sorgulandı, tariflenemedi" ifadelerine yer verildi. Soruşturma sürerken 13 yaşındaki A.E.K, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"TÜM ÖNEMLERİ ALDIK"

Sabah'ın haberine göre; şubatta kan bağışı yaparken HIV pozitif olduğunu öğrenen baba ifadesinde, "Ev içinde tüm önlemleri aldık. Nasıl bulaştığını bilmiyorum" dedi.

VİRÜS 3 ŞEKİLDE BULAŞABİLİYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan, HIV virüsünün 3 şekilde bulaştığını anlattı. Anneden direkt gebelik sırasında bebeğe virüsün geçebildiğini söyleyen Ceyhan, "HIV virüsünde ikinci gördüğümüz geçme şekli cinsel temas. 3. olarak kan ya da kan ürünüyle geçebilir. Kan ürününün bulaştığı materyalin insan kanına verilmesi sonucu ya da ameliyat sırasında olabilir. Çocuğa daha önce ameliyat sırasında test yapılmış ve negatif çıkmış. Daha duyarlı ikinci bir test daha yapılması gerekiyordu. Bu testlerin aralıklı olarak yapılması gerekirdi. Babanın kanının çocuğun vücudundaki bir yaradan ya da mide bağırsak sistemindeki küçük bir yaradan çocuğun kanına temas etmesi sonucu virüs bulaşmış olabilir. Virüsün bir şekilde kana ulaşması gerekiyor" dedi.

AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Bir babayı ölen erkek çocuğuna istismar olarak suçlamak ve bunun aksi çıkması suçlayanlar için büyük vebal

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıSamet Akın:

Hani istismardı Bakane hnm

Yorum Beğen26
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Haber YorumlarıJon snow:

Ben istismar olduğunu düşünmüyorum. inşallah da öyledir .

Yorum Beğen19
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