Ağır Zatürre Tedavisiyle Hayata Döndü

Ardahan'ın Göle ilçesinden boğmacaya bağlı ağır zatürre ve solunum yetmezliği teşhisiyle geldiği Trabzon'da tedavi gören Duru Elanur Tahtacı, sağlığına kavuştu.

Göle'de yaşayan Pınar ve Bozbeyli Tahtacı çifti, 52 günlük bebeklerinin rahatsızlığı üzerine Göle Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Zatürre ve solunum yetmezliği teşhisiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Ayşe İrem Sofuoğlu ile irtibata geçen hastane, bebeğin Trabzon'a sevkine karar verdi.

Ambulansla Trabzon'a getirilen Duru Elanur bebek enbüte edildi. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde yaklaşık bir aylık tedavinin ardından yoğun bakım ihtiyacı kalmayan bebek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Servisi'ne sevk edildi. Burada, yaklaşık 2 hafta tedavi olduktan sonra 4 aylıkken taburcu edilen Tahtacı, ailesiyle Ardahan'a döndü. Belirli aralıklarla Tahtacı ailesi, bebeklerini Sofuoğlu'na kontrole getiriyor.

Sofuoğlu, AA muhabirine, bebeğin ağır zatürre sebebiyle Ardahan'dan Trabzon'a sevk edildiğini söyledi.

Hasta ve ailesinin ambulansla yaklaşık 8 saatlik yoldan geldiklerini ifade eden Sofuoğlu, "Bizi oldukça zorlayan bir miniğimizdi, yaklaşık üç hafta kadar enbüte kaldı. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavinin ardından çok şükür toparladı ve bizi kontrol amacıyla ziyarete geldiler. Hiçbir problemi yok, inşallah sağlıkla büyümesini temenni ediyoruz. Bebeğin sağlığına kavuşması için emek veren kocaman bir ekibim var. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Kontrollerini de gerçekleştirdik, ailesi de çok iyi bakmış kızımıza, sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum." dedi.

Baba Tahtacı, kızının rahatsızlığı üzerine Sofuoğlu ve ekibine bebeğini teslim ettiğini belirterek, "Allah razı olsun, benim çocuğumu İrem hoca ve ekibi hayata bağladılar, çok zor bir süreçten geçtik, teşekkür ediyorum. Çocuğumuz sağlığına kavuştu ve bir yaşına girdi." diye konuştu.