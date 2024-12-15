Üye Girişi
Haberler
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt

Ağır Zatürre Tedavisiyle Hayata Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'ın Göle ilçesinden Trabzon'a sevk edilen 4 aylık bebek Duru Elanur Tahtacı, yoğun bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Ailesi, sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Ardahan'ın Göle ilçesinden boğmacaya bağlı ağır zatürre ve solunum yetmezliği teşhisiyle geldiği Trabzon'da tedavi gören Duru Elanur Tahtacı, sağlığına kavuştu.

Göle'de yaşayan Pınar ve Bozbeyli Tahtacı çifti, 52 günlük bebeklerinin rahatsızlığı üzerine Göle Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Zatürre ve solunum yetmezliği teşhisiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ndeki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Uzmanı Dr. Ayşe İrem Sofuoğlu ile irtibata geçen hastane, bebeğin Trabzon'a sevkine karar verdi.

Ambulansla Trabzon'a getirilen Duru Elanur bebek enbüte edildi. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde yaklaşık bir aylık tedavinin ardından yoğun bakım ihtiyacı kalmayan bebek, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Servisi'ne sevk edildi. Burada, yaklaşık 2 hafta tedavi olduktan sonra 4 aylıkken taburcu edilen Tahtacı, ailesiyle Ardahan'a döndü. Belirli aralıklarla Tahtacı ailesi, bebeklerini Sofuoğlu'na kontrole getiriyor.

Sofuoğlu, AA muhabirine, bebeğin ağır zatürre sebebiyle Ardahan'dan Trabzon'a sevk edildiğini söyledi.

Hasta ve ailesinin ambulansla yaklaşık 8 saatlik yoldan geldiklerini ifade eden Sofuoğlu, "Bizi oldukça zorlayan bir miniğimizdi, yaklaşık üç hafta kadar enbüte kaldı. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavinin ardından çok şükür toparladı ve bizi kontrol amacıyla ziyarete geldiler. Hiçbir problemi yok, inşallah sağlıkla büyümesini temenni ediyoruz. Bebeğin sağlığına kavuşması için emek veren kocaman bir ekibim var. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Kontrollerini de gerçekleştirdik, ailesi de çok iyi bakmış kızımıza, sağlıklı, uzun bir ömür diliyorum." dedi.

Baba Tahtacı, kızının rahatsızlığı üzerine Sofuoğlu ve ekibine bebeğini teslim ettiğini belirterek, "Allah razı olsun, benim çocuğumu İrem hoca ve ekibi hayata bağladılar, çok zor bir süreçten geçtik, teşekkür ediyorum. Çocuğumuz sağlığına kavuştu ve bir yaşına girdi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Sağlık
img

Gazeteci Nevşin Mengü gözaltına alındı! İşte karar
img

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
img

İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Esad'ın devrilmesi sonrası Hizbullah lideri Naim Kasım ilk kez konuştu
Esad'ın devrilmesi sonrasında Hizbullah liderinden ilk açıklama
Aleyna Tilki iş ilanı verdi
Aleyna Tilki iş ilanı verdi! Üstelik en yakınındaki kişi olacak
Ünlü oyuncu Levent Ülgen, yeni dizisi için imaj değiştirdi
Ünlü oyuncunun son halini kimse tanıyamadı
AK Parti kulisleri hareketli: En düşük emekli aylığı 14 bin 500 TL'ye kadar çıkabilir
Emekli zammı ne kadar olacak? İşte AK Parti kulislerindeki rakam

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.