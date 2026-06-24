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'Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek' programı tamamlandı

'Sağlıklı çocuk sağlıklı gelecek' programı tamamlandı
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Afyonkarahisar'da 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı kapsamında 9 bin 170 öğrenciye sağlık okuryazarlığı, hijyen, beslenme ve acil durum konularında uygulamalı eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek' programı çerçevesinde düzenlenen eğitimler başarıyla tamamlandı.

Eğitim ve öğretim yılının başından bu yana sürdürülen projeyle tam 9 bin 170 öğrenciye ulaşılarak sağlık okuryazarlığı bilinci aşılandı. Çocukların hem fiziksel gelişimlerini desteklemek hem de sağlık konularında farkındalıklarını artırmak amacıyla başlatılan program, eğitim-öğretim yılı boyunca yoğun bir tempoyla sürdürüldü. Okulları tek tek ziyaret eden uzman sağlık personelleri, öğrencilere hayati önem taşıyan konularda uygulamalı eğitimler verdi.

Geniş bir uzman kadrosuyla yürütülen çalışmalarda aile hekimleri, diş hekimleri, fizyoterapistler, diyetisyenler, hemşireler, acil tıp teknisyenleri (ATT) ve UMKE gönüllüleri görev aldı.

Eğitimlerde çocuklara '112 Acil Çağrı Merkezi'nin hangi durumlarda aranması gerektiği, aile hekimine başvuru süreçleri, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ve kişisel hijyen kuralları, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemi, ağız ve diş sağlığı' konuları detaylıca anlatıldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı etkinliklerin de yer aldığı program renkli görüntülere sahne oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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