Afrikalı Elsa, omurgasındaki eğrilikten Samsun'da kurtuldu

Afrikalı Elsa, omurgasındaki 45 derece eğrilikten Samsun'da kurtuldu

SAMSUN - Omurgasında 45 derece eğrilik bulunan skolyoz hastası 15 yaşındaki Elsa Silva, Angola'dan Samsun'a gelerek burada yapılan ameliyatla şifa buldu.

Angola'dan Samsun'a şifa bulmak için gelen skolyoz hastası 15 yaşındaki Elsa Silva'ya VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde skolyoz ameliyatı yapıldı. Yapılan ameliyat ile şiddetli ağrılarından ve bel eğriliğinde kurtulan Elsa Silva, çok mutlu olduğunu söyledi.

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzm. Prof. Dr. Turgut Nedim Karaismailoğlu, "Hastamızda skolyoz mevcuttu. 2 ay önce bize geldi. Angola'da yaşıyorlar. Geldiğinde 45 derece bel eğriliği mevcuttu. Yaşı 15'ti ve bu yaşta ameliyat olması gerekiyordu. Hasta, ameliyattan sonra ikinci gün ayağa kaldırıldı. Üçüncü günde taburcu edildi. 15. günde dikişleri alındı. Bu ameliyatlar ağır ve dikkat isteyen ameliyatlardır. Bu konuda Türkiye'de son dönemde çalışan uzman sayısı arttı. Samsun'da bu imkan olduğu için çevre ülkelerden gelen hasta sayısında artış mevcut. Biz de onlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz" dedi.

Elsa Silva ise ameliyat olduktan sonra kendisini daha rahat ve iyi hissettiğini söyledi.