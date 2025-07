Adet Geciktirici İlaçlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

KADINLARIN özellikle yaz döneminde tatil planlarına göre adet dönemini ertelemek istediğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen, "Adet geciktirici ilaçlar kısa süreli kullanımda kalıcı bir risk oluşturmasa da, kesinlikle bir alışkanlığa dönüşmemelidir" dedi.

Medipol Koşuyolu Üniversite Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen, adet geciktirici ilaçların kısa süreli kullanımlarda güvenli olduğunu belirterek, "Sürekli kullanım doğru değil ancak adet düzeni ve doğurganlık üzerinde kalıcı bir etkileri yok" diye konuştu.

'TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE DOKTORA DANIŞILMALI'

Kadınların özellikle yaz döneminde tatil planlarına göre adet dönemini ertelemek istediğini ancak bu ilaçların her kadına uygun olmadığını belirten Prof. Dr.Ergen, "Kısa süreli, geçici kullanımda bu ilaçlar güvenlidir. Fakat mutlaka bir hekim kontrolünde alınmalı. Gelişi güzel, dost tavsiyesiyle ya da internetten edinilen bilgilerle kullanılmamalıdır" dedi. Bu ilaçların, vücudun doğal hormonlarına benzer içeriklere sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Ergen, adet döngüsünü sadece geçici olarak etkilediklerini belirterek "Doğurganlık üzerinde kalıcı bir etkileri yok. Ancak sık ve kontrolsüz kullanım, hormon dengesinde geçici bozulmalara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

'SÜREKLİ KULLANIM YERİNE KİŞİYE ÖZEL PLANLAMA'

Adet geciktirici ilaçların sürekli kullanımı önerilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Ergen, bu yöntemin yalnızca özel durumlar için değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Eğer kişi ağrılı, yoğun ve yaşam kalitesini düşüren adet dönemleri yaşıyorsa, bu durumda altta yatan neden araştırılmalı ve kişiye özel uzun vadeli bir tedavi planı yapılmalıdır. Sıklıkla başvurulan bu yöntem geçici rahatlık sağlar ancak uzun vadeli çözüm getirmez. Her kadının adet düzeni ve hormonal yapısı birbirinden farklıdır. Bu yüzden özellikle doğurganlık çağındaki kadınlar gelişigüzel ilaç kullanımından kaçınmalı."

'DEVAMLI DEĞİL, KISITLI DÖNEMLER İÇİN ÖNERİYORUZ'

Zor durumlarda sürekli olmamak şartıyla bu ilaçların kullanılabileceğini belirten Prof. Dr. Ergen, "Biz de zaman zaman bu ilaçları öneriyoruz ama bu, her yaz tatilinde alışkanlık haline gelmemeli. Gerektiğinde kısa dönemlerde, örneğin 7 ile 10 gün gibi, geçici süreyle kullanılabilir. Önemli olan, bunu düzenli hale getirmemek" dedi. Adet geciktirici ilaçların, hekim kontrolünde ve doğru zamanlamayla kullanıldığında kadınların yaşam kalitesine katkı sağladığını söyleyen Prof. Dr. Ergen, "Kadınlar her zaman hormonlarına ve vücutlarına kulak vermeli. Bilinçli kullanıldığında bu ilaçlar güvenli ve faydalıdır. Ancak 'nasıl olsa bir şey olmuyor' diyerek her tatilde başvurmak uzun vadede istenmeyen sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.