Haberler

Adana'da kadın muhtarlara "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması anlatıldı

Adana'da kadın muhtarlara 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı'nın 'Her Gebeye Bir Ebe' uygulaması kapsamında Adana'da kadın mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Programda uygulamanın işleyişi, normal doğumun teşviki ve ebelerin takip süreci anlatıldı.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında Adana'da kadın mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı.

Çukurova Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programda, mahalle muhtarlarına uygulamanın işleyişi, gebelerin ebeler tarafından takip edilmesinin önemi ve normal doğumun teşvikine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Programda ayrıca Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Öz, video konferans yöntemiyle sunum yaptı.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlusu Dr. Füsun Tokbay, AA muhabirine, "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasının normal doğumu teşvik ettiğini söyledi.

Kadın muhtarların, mahallelerinde yaşayan anne adaylarının uygulamadan haberdar edilmesi konusunda önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Tokbay, şöyle konuştu:

"Muhtarlarımız bizim için çok önemli. Onlar bizim sağlık elçilerimiz çünkü vatandaşlarımıza çok yakınlar. O nedenle bu proje ve Sağlıklı Hayat Merkezleri hakkında muhtarlarımızın bilgi sahibi olmaları bizim için çok önemli. Gebe Okulumuzda normal doğumun aslında korkulacak bir yönünün olmadığı, sağlıklı ve doğal bir yöntem olduğu, annelerin rahatlıkla normal doğum yapabileceklerini anlatıyoruz."

Program sonunda muhtarların soruları yanıtlandı ve uygulamaya ilişkin bilgilendirici afişler dağıtıldı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam
CHP'de 2 ayrı grup toplantısı: Özgür Özel, TBMM'de konuşuyor

Özel'den kürsüde sürpriz çıkış: Zafer olarak görmüyorum
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesine ailesi kabul etmedi

Yasak aşk iddiasıyla öldürülen Nurgül'ün ailesinden şoke eden karar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Aykut Kocaman, Asensio için kararını verdi

Kocaman'dan Asensio kararı

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu

Feci şekilde can veren 16 yaşındaki gencin son paylaşımı yürek burktu
Resmi tatil değil ama 12 Haziran'da okullar kapalı! İşte nedeni

Resmi tatil değil ama bu cuma okullar kapalı! İşte nedeni
Çocuklarını servise götürürken fil saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Sis yüzünden fark etmediği hayvan, 2 çocuk annesi kadını öldürdü
Diyarbakır'da termometreler 40 dereceye yaklaştı

Termometreler 40 dereceye yaklaştı! Vatandaşlar hastanelik oldu