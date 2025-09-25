Adana'da Asel Ecrin'in Tedavisi İçin Yardım Eli Uzandı

1) DHA'NIN HABERİ SONRASI ASEL ECRİN İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

ADANA'da sağ bacağı kısa olarak dünyaya gelen, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle tedavi olamayan Asel Ecrin Tatar'a (8) yardım eli uzandı. Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Asel Ecrin, yürüyeceği günü bekliyor. Annesi Revşe Tatar (39), "Sesimize kulak verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizim için yeni ve güzel bir başlangıç olduö dedi.

Merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Yasin (40) ile Revşe Tatar çiftinin, 3'üncü çocuğu olan Asel Ecrin, sağ bacağı kısa olarak dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde başlayan Asel Ecrin'in tedavi süreci, koronavirüs pandemisi nedeniyle yarım kaldı. Bunun üzerine aile, Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir özel hastanede Asel Ecrin'in ameliyat edilmesi için Dr. Ö.S. ile anlaştı. 2021'deki ameliyatında bacak kemiği hatalı kaynayan Asel Ecrin, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

KEMİK UZATMA İŞLEMİ YAPILDI

Kızının ihtiyaçlarını giderip, okula tekerlekli sandalyeyle götürdüğünü anlatarak yardım isteyen Revşe Tatar'ın sesi, Demirören Haber Ajansı'nın haberi üzerine duyuldu. Vali Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, Asel Ecrin'i Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin Ortopedi ve Travmotoloji Bölümü'nde tetkikleri yapılan Asel Ecrin, 17 Eylül'de ameliyata alındı. Kemik uzatma işlemi yapılan Asel Ecrin, bir hafta serviste kaldıktan sonra taburcu edildi.

'YÜRÜME POTANSİYELİNE ULAŞACAK'

Asel Ecrin'in ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özhan Pazarcı, "Hastamızda 'proksimal femoral yetmezliği' yani doğuştan gelen uyluk kemiğinde bir kemik yokluğu tespit edildi. Önceki ameliyatları ve mevcut muayeneleri yapıldı. Buna göre bir dizi ameliyat ve tedavi planı hazırlandı. Elimizden geleni bu süreçte devam ettireceğiz. Şu an kemik uzatma işlemine başladık. Yeterli kemik boyuna ulaştıktan sonra kalçaya yönelik bir cerrahi müdahalemiz olacak. Asel Ecrin, ileride belirli bir yürüme potansiyeline ulaşacakö diye konuştu.

'EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜRLER'

Doç. Dr. Pazarcı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alanında yetkin uzmanların görev yaptığını belirterek, "Valimizin insani duyarı ve hassasiyetiyle hastamız, kurumlararası koordinasyonla kliniğimize başvurdu. Başhekimimizin yönetsel desteğiyle kliniğimizde değerlendirildi. Hastamızın sosyal ve tıbbi durumuna yönelik multidisipliner bir değerlendirme sonrasında tedavi planı oluşturuldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederizö ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN YENİ VE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ'

Mutlu olduklarını ifade eden anne Revşe Tatar ise "Kızımın tedavisine başlandığını görmek çok güzel bir duydu. Valimiz Yavuz Selim Köşger ve doktorumuza, sesimize kulak verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Kızım da ben de çok mutluyuz. Onun yürüyebileceğini, arkadaşlarıyla koşup, oynayabileceğini düşünmek bile çok güzel. Bizim için yeni ve güzel bir başlangıç olduö dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Tedavisi devam eden Asel Ecrin de "Valimiz ve doktoruma çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde yürüyebileceğim, çok mutluyumö diye konuştu.