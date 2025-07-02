Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale

Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
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Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
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Osmaniye'de görevli Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat, boğazına erik kaçan 29 yaşındaki hidrosefali hastası E.A.'nın hayatını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan annesi N.A.'yı yönlendirerek kurtardı. N.A., Bolat'ın yönlendirmesiyle Heimlich manevrasını uygulayarak oğlunun boğazına kaçan eriğin çıkmasını sağladı. O anlar çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı.

Osmaniye'nin Kırıklı köyünde oturan anne N.A., 23 Haziran Çarşamba Günü saat 23.00'te hidrosefali hastası 29 yaşındaki çocuğu E.A.'nın nefes alamadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

TELEFONDA ACİL YARDIM İSTEDİ

Anne N.A., telefonda engelli çocuğunun boğazına erik kaçtığını belirterek, "Engelli çocuğuma verdiğim erik boğazında durdu. Acil bana bir şey yapmanız, demeniz lazım" dedi.

Acil tıp teknisyeni telefonda hayat kurtardı, o anlar çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı

TEKNİSYENİN YÖNLENDİRDİĞİ ANNE, OĞLUNUN HAYATINI KURTARDI

Çağrıyı karşılayan Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Birimi personeli acil tıp teknisyeni Öznur Bolat, aldığı eğitim ve deneyimi sayesinde sakinliğini koruyarak anneyi Heimlich manevrası konusunda yönlendirdi. Anne, yapılan tarif üzerine Heimlich manevrasını uygulayarak oğlunun boğazına kaçan eriğin çıkmasını sağladı.

Acil tıp teknisyeni telefonda hayat kurtardı, o anlar çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı

BİR YANDAN DA EKİPLERİ YÖNLENDİRDİ

Bir yandan telefonla görüştüğü anneyi tedavi konusunda yönlendiren teknisyen Bolat, diğer yandan Düziçi 3 Nolu 112 ekibini adrese yönlendirdi. Sağlık ekipleri, 9 dakika içerisinde köye ulaşarak hastanın genel durumunu kontrol etti. Acil Tıp Teknisyeni Öznur Bolat ise geçmiş olsun dileklerini ilettiği kadından, hastanın sağlık durumunda olumsuzluk yaşanması durumunda yeniden çağrı merkeziyle irtibata geçmesini istedi.

Acil tıp teknisyeni telefonda hayat kurtardı, o anlar çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı

HAYAT KURTARAN MÜDAHALE, ÇAĞRI MERKEZİ KAYITLARINA YANSIDI

Öte yandan, hayat kurtaran o anlar ise çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı.

Acil tıp teknisyeni telefonda hayat kurtardı, o anlar çağrı merkezinin kayıtlarına yansıdı

"ANNEDEKİ O RAHATLAMA BANA DA SİRAYET ETTİ"

Acil Tıp Teknisyeni Bolat, görevli olduğu Osmaniye İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde yaptığı açıklamada anneyi sakinleştirmeye çalıştığını anlatarak, "Mesleki tecrübem ve bu eğitimin bana kattığıyla birlikte bir hastaya yardımcı olmak çok gurur verici bir andı. Ben de bir anneyim. O annenin endişesi ve kaygısını çok iyi anlıyorum. Eriğin boğazdan çıkmasıyla annedeki o rahatlama bana da sirayet etti. Çok mutlu oldum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık
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