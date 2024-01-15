Acil servisler pandemiden sonra en yoğun dönemini yaşıyor

Diyarbakır'da acil servisler alarm veriyor

Prof. Dr. Recep Tekin uyardı:

"İnfluenza virüsünün yoğun olduğu bu dönemde de maske, mesafe, hijyen çok önemlidir"

DİYARBAKIR - Prof. Dr. Recep Tekin, üst solunum yolları enfeksiyonları hastalıklarında artış olduğunu ve acil servislerin pandemiden sonra en yoğun günlerini yaşadığını belirterek, "İnfluenza virüsünün yanında Covid-19 ve rinovirüsü de görmekteyiz" dedi.

Üst solunum yolu enfeksiyonları, influenza, grip ve Covid-19 vakaları nedeniyle hastaneler ve aile sağlığı merkezleri pandemi sonrası en yoğun günlerini yaşıyor. Acil servislerde oluşan yoğunluğun yanı sıra yoğun bakım servislerinde de hasta yatışlarında artış görüldüğü belirtildi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Tekin, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, "Bilindiği gibi Covid-19 pandemisi sonrası özellikle toplumda influenza gibi viral enfeksiyonlar görülmeme olduğu için bu yıl daha fazla görmeye başladık. Vatandaşlarımız influenza ve Covid-19 gibi viral enfeksiyonları daha ağır geçirmeye başladı. Özellikle havaların soğuması ve mevsim geçişlerinin artmasıyla birlikte bu tür enfeksiyonlar daha da artmaya başladı. Son günlerde enfeksiyon hastalıklarından kaynaklı acil servislerde aşırı yığılma var. İnfluenza virüsünün yanında Covid-19 ve rinovirüsü de görmekteyiz" dedi.

Özellikle influenza virüsünün yaygın görüldüğünü dile getiren Tekin, "İnfluenza virüsünün belirtileri; ateş, halsizlik, vücutta ağrı, boğazda yanma hissi gibi semptomlar çok ön plana çıkmaktadır. Böylelikle hastalar acil servislere de başvurabilmektedir. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik akciğer hastalığı olan, diyabet hastalığı gibi altta yatan hastalığı olanlar bu dönemi daha ağır geçirebiliyor. Bu noktada korunma tedbirleri çok önemlidir. Özellikle okul çağındaki çocukların bu tür semptomları varsa, velilerden isteğimiz çocuklarını birkaç gün okula göndermemektir. Evde çocukların izole edilmesi bu konuda çok önemlidir. Bunun yanında yaşlı kesimin özellikle mevsimsel geçiş döneminde influenza aşılarını öneriyoruz. Maalesef bu sene grip aşısına ilgi olmadı. Yaşlı kesimin toplu alana girişinde maske takması çok önemlidir. Çünkü biliyoruz ki havaların soğumasıyla birlikte kalabalık ortamlarda virüsler daha sık bulunuyor" diye konuştu.

Maske, mesafe, ve temizliğin viral enfeksiyonlar açısından koruyucu faktör olarak bilindiğini söyleyen Tekin, "Covid-19 pandemisinde biliyoruz ki gerçekten maske çok önemliydi. Aynı şekilde influenza virüsünün yoğun olduğu bu dönemde de maske, mesafe, hijyen çok önemlidir. hastalık belirtisi olan kişilerin bu 3 kurala daha çok dikkat etmesini öneriyoruz. Bulaş açısından bu tedbirler önemli faktörlerdir. Bu kişilerin mümkün olduğunca evden çıkmamalarını öneriyoruz" şeklinde konuştu.