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ABD'de ruh sağlığı hizmetlerine erişimin kısıtlı olması, dijital terapi platformlarına olan talebi artırıyor

ABD'de ruh sağlığı hizmetlerine erişimin kısıtlı olması, dijital terapi platformlarına olan talebi artırıyor
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Ruh sağlığı hizmetlerinde yaşanan toplumsal dönüşüm, teknoloji sayesinde hasta ve terapist arasında kurulan dijital köprülerle yeni bir boyuta taşınmaktadır. United Innovation Solutions LLC Co-Founder ve CEO'su Betül Dilmeç, bu gelişimi sadece teknik bir ilerleme değil, profesyonel desteğe erişimin demokratikleştiği bir toplumsal evre olarak tanımlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri, küresel çapta bir milyardan fazla insanın ruh sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini gösterirken, dijital çözümler bu yükü hafifletmede kritik bir rol oynuyor. United Innovation Solutions LLC Kurucu Ortağı ve CEO'su Betül Dilmeç, "Teknoloji, sağlık hizmetlerine erişimde sadece bir araç değil, aynı zamanda coğrafi sınırları ortadan kaldıran bir köprüdür," diyerek sektördeki dönüşümün insani boyutuna dikkat çekiyor.

Grand View Research verilerine göre, küresel ruh sağlığı uygulamaları pazarı 2024 yılında yaklaşık 7,48 milyar dolara ulaştı ve pazarın 2025-2030 yılları arasında yıllık bileşik %14,6 büyüme oranıyla 2030'da 17,52 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Raporda, Kuzey Amerika'nın %36,4'lük gelir payıyla pazara liderlik ettiği, platformlar arasında ise iOS'un %48,3 ile en büyük paya sahip olduğu belirtiliyor. Dilmeç, pazarın büyümesini şu sözlerle değerlendiriyor: "Kuzey Amerika'nın sektördeki liderliği, mobil platformların terapiyi ne kadar erişilebilir kıldığının somut bir kanıtıdır. Kurucusu olduğum TherapyGo platformu, hem iOS hem de Android üzerinde HIPAA uyumlu bir altyapıyla çalışarak ABD'nin 25'ten fazla eyaletinde kullanıcıları lisanslı terapistlerle güvenli bir şekilde buluşturuyor."

"Akıllı telefonlar, profesyonel desteği kliniklerden çıkarıp günlük hayatımıza entegre etti"

Son yıllarda toplumsal farkındalığın artmasıyla birlikte, profesyonel ruh sağlığı desteği almak bir kriz anı reaksiyonu olmaktan çıkıp önleyici bir kişisel bakım rutini haline dönüşüyor. Akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması, video ve mesaj tabanlı terapi seanslarını günlük hayatın bir parçası haline getirirken, özellikle genç jenerasyon dijital araçlara büyük bir açıklık gösteriyor.

Betül Dilmeç, kurucusu olduğu TherapyGo gibi projelerle dijital araçların genç jenerasyonlar için normalleşme sürecine liderlik ediyor. Gelecek vizyonunu bu kültürel adaptasyon üzerine kuran Dilmeç, United Innovation Solutions LLC çatısı altında dijital sağlığı gençlerin günlük alışkanlıklarıyla uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
Haberler.com
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