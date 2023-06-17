Kedileri ameliyatsız kısırlaştıran gen terapisi geliştirildi

Cincinnati Hayvanat Bahçesi liderliğinde Massachusetts Genel Hastanesi'nden ve Horae Gen Terapi Merkezi'nden bilim insanları 6 Haziran'da kedilerin ameliyatsız kısırlaştırılması üzerine ortak yürüttükleri bilimsel çalışma hakkında açıklama yaptı. Bilimsel çalışmayı 'çığır açan önemli bir kilometre taşı' olarak nitelendiren bilim insanları, tek doz Anti-Müllerian Hormon (AMH) gen terapisinin dişi kedilerde uzun süreli doğum kontrolüne neden olduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık