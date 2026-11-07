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ABD'de kızamık vakaları 5 bin 182'ye ulaştı, son 35 yılın en yükseği

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CDC verilerine göre ABD'de 2026 yılı itibarıyla 5 bin 182 kızamık vakası tespit edildi; bu, 1991'den beri bildirilen en yüksek vaka sayısı oldu. Vakaların yüzde 60'ını çocuklar ve gençler oluştururken, kızamık nedeniyle en az 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de 2026 yılı itibarıyla toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edilirken, bu son 35 yılın en yüksek yıllık vaka sayısı oldu.

ABD'de kızamık vakaları giderek artıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayınlanan verilere göre, 2026 yılı itibarıyla ülkede toplam toplam 5 bin 182 kızamık vakası tespit edildi. Bu, 1991'den beri bildirilen en yüksek vaka sayısı oldu. Vakaların yüzde 60'ını çocuklar ve gençlerin oluşturduğu belirtildi. CDC verilerine göre 2026 yılında kızamık nedeniyle en az 4 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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