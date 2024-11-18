ABD'de havuçlar, e.coli salgını nedeniyle marketlerden kaldırıldı

ABD'de ortaya çıkan yeni E. coli salgını, poşetlenmiş organik havuç yiyen düzinelerce insanı enfekte etti ve bir kişi enfeksiyon nedeniyle öldü.

Federal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Pazar günü yaptığı açıklamada, Grimmway Farms tarafından satılan organik bütün ve bebek havuçları yedikten sonra 18 eyalette toplam 39 kişinin enfekte olduğunu ve 15 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Bakersfiled, California merkezli Grimmway Farms, 365, Cal-Organic, Nature's Promise, O-Organics, Trader Joe's ve Wegmans gibi birçok marka adı altında torbalarda satılan bütün ve bebek organik havuçları içeren havuçları geri çağırdı.

Havuçlar artık satışta değil ancak CDC tüketicileri geri çağrılan poşet havuçları yememeleri ve buzdolaplarını ya da dondurucularını kontrol ederek bu tanıma uyan havuçları atmaları konusunda uyarıyor. CDC'ye göre, enfekte olan insanların çoğu New York, Minnesota ve Washington'da yaşamakta, bunları Kaliforniya ve Oregon takip ediyor, ancak ülke çapında eyaletlerde de enfeksiyonlar bildirildi.

E. COLI SALGINI ÇOĞALDI

Son aylarda çok sayıda E. coli salgını meydana geldi. Ekim ayında ABD'de 100'den fazla McDonald's müşterisi ince kıyılmış soğanla bağlantılı bir E. coli salgını nedeniyle hastalandı. İngiltere'de Haziran ayında marulla bağlantılı olarak ortaya çıkan ve en az 275 kişiyi hasta eden E. coli salgınında bir kişi hayatını kaybetmişti. Organik cevizler Nisan ayında 19 eyalette tüketicileri E. coli enfeksiyonu ile hasta etti.

Son dönemde ortaya çıkan salgınlara rağmen uzmanlar, E. coli'nin neden olduğu enfeksiyonları engelleme konusunda çok fazla ilerleme kaydedilmemesine rağmen gıda tedarikinin genel olarak güvenli olduğunu söylüyor.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne göre, geri çağrılan organik bebek havuçlarının son kullanma tarihleri 11 Eylül ile 12 Kasım arasında değişiyor.

E. coli enfeksiyonunun belirtileri genellikle bakteriyi yedikten üç ila dört gün sonra başlıyor ve şiddetli mide krampları, genellikle kanlı olan ishal ve kusmayı içeriyor. CDC, E. coli enfeksiyonunun şiddetli semptomlarını gösteren kişilerin tıbbi yardım almaları ve ne yediklerini doktorlarına söylemeleri gerektiğini belirtti.

FDA'ya göre E. coli bakterisi küçük çocuklarda, yaşlılarda ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ciddi ve bazen ölümcül enfeksiyonlara neden olabilir.