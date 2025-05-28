ABD'de Covid-19 Aşısı Sağlıklı Çocuklar ve Hamile Kadınlar için Önerilen Aşılar Arasından Çıkarıldı

ABD'de Covid-19 Aşısı Sağlıklı Çocuklar ve Hamile Kadınlar için Önerilen Aşılar Arasından Çıkarıldı
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ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Covid-19 aşısının sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için önerilen aşılar arasından çıkarıldığını açıkladı. Bu karar sosyal medyada duyuruldu.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Covid-19 aşısının sağlıklı çocuklar ve hamile kadınlar için önerilen aşılar arasında artık yer almayacağını bildirdi.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, Covid-19 aşılarıyla ilgili olarak aldıkları yeni kararı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kennedy, "Bugün itibarıyla Covid aşısı, sağlıklı çocuklar ve sağlıklı hamile kadınlar için ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından önerilen aşı programından çıkarılmıştır. Geçen yıl Biden yönetimi, pekiştirme aşısını destekleyecek herhangi bir klinik veri olmamasına rağmen, sağlıklı çocukları bir kez daha Covid aşısı olmaya çağırmıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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