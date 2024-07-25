Üye Girişi
Haberler

ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de dört kişi, farelerden yayılan tedavisi olmayan hantavirüsten öldü. Virüs, hastaların %38'ini öldürüyor ve kemirgen dışkısıyla bulaşıyor. Normalde yılda 30 vaka görülürken, bazı bölgelerde artış var. Uzmanlar, sıcak dalgaları ve iklim değişikliğinin etkili olabileceğini düşünüyor. Hantavirüs Pulmoner Sendromu %50 ölüm oranıyla, akciğerlere zarar vererek solunum yetmezliğine neden olabilir.

Bu virüs, hastaların yaklaşık %38'ini öldürmekte ve kemirgen dışkısı yoluyla yayılmaktadır.

Normalde yılda sadece 30 civarında vakaya neden olan virüs, ülkenin bazı bölgelerinde artış gösteriyor. Arizona'da son altı ayda altı vaka ve üç ölüm doğrulandı. Bu sayı, önceki altı yıllık dönemdeki toplam vaka sayısından daha fazla. Kaliforniya'da da iki vaka ve bir ölüm görüldü.

Uzmanlar, aşırı sıcak dalgalarının bu artışta rol oynayabileceğini düşünüyor. Hawaii Üniversitesi'nden Prof. Dr. Camilo Mora, iklim değişikliğinin hastalık taşıyan türlerin hareketini etkilediğini belirtti.

İnsanlarda enfeksiyondan 9-33 gün sonra ani başlayan ateş, kas ağrıları, bulantı ve karın ağrısı görülebilir. Bazı vakalarda, %50 ölüm oranına sahip Hantavirüs Pulmoner Sendromu'na ilerleyebilir.

Bu sendrom, akciğerlerdeki kan damarlarına zarar vererek solunum yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Tedavide solunum cihazları ve damar içi sıvı desteği kullanılır, ancak virüse özel bir tedavi veya aşı bulunmamaktadır.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

Amerika Birleşik Devletleri Hantavirüs Aşı Sağlık Dünya Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Erdoğan 'Tahsil edin' talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu? GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?
Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu, en dikkat çeken üzerindeki kıyafet oldu

Balıkçılar denizde erkek cesedi buldu, en dikkat çeken üzerindeki kıyafet oldu
500

Yorumlar (5)

Lütfen Bırakın Konuşayım:

Fareleri suçlamamalıyız. Virüsler insanları başka sebeplerden dolayı öldürüyor olabilir. Ben fareleri kucaklamak isterim. Beraber oturup denize bakmak isterim fareler ile. Kedileride .. kuşlarıda severim. Hepsi ile beraber deniz kenarında oturup denize bakmak isterim. Hayatı tartışırız beraber. Hayatın Anlamını çözmeye çalışırız beraber. Param varsa hepsine yiyecek alıp veririm. Yaşamın ANLAMINI çözmeye çalışırız beraber.

3
4
yanıtYanıtla
Yusuf Aricioglu:

Çok güzel aynı düşüncedeyim

yanıt0
yanıt2
cavit dogan:

Virüsler gözükse onlarla da deniz kenarında oturursun herhalde :))

yanıt1
yanıt0
Yasef Behar:

Çok şükür New York ta kedım var

3
2
yanıtYanıtla
Muhammet:

Oğlum sen ne yiyip içiyorsun,senin yemeğe ne koydular.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title