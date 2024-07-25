ABD'de bu yıl dört kişi, fareler tarafından yayılan ve tedavisi olmayan hantavirüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti

Bu virüs, hastaların yaklaşık %38'ini öldürmekte ve kemirgen dışkısı yoluyla yayılmaktadır.

Normalde yılda sadece 30 civarında vakaya neden olan virüs, ülkenin bazı bölgelerinde artış gösteriyor. Arizona'da son altı ayda altı vaka ve üç ölüm doğrulandı. Bu sayı, önceki altı yıllık dönemdeki toplam vaka sayısından daha fazla. Kaliforniya'da da iki vaka ve bir ölüm görüldü.

Uzmanlar, aşırı sıcak dalgalarının bu artışta rol oynayabileceğini düşünüyor. Hawaii Üniversitesi'nden Prof. Dr. Camilo Mora, iklim değişikliğinin hastalık taşıyan türlerin hareketini etkilediğini belirtti.

İnsanlarda enfeksiyondan 9-33 gün sonra ani başlayan ateş, kas ağrıları, bulantı ve karın ağrısı görülebilir. Bazı vakalarda, %50 ölüm oranına sahip Hantavirüs Pulmoner Sendromu'na ilerleyebilir.

Bu sendrom, akciğerlerdeki kan damarlarına zarar vererek solunum yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Tedavide solunum cihazları ve damar içi sıvı desteği kullanılır, ancak virüse özel bir tedavi veya aşı bulunmamaktadır.