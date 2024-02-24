Üye Girişi
Haberler

94 Yaşındaki Ali Kaya Lösemi Tedavisini Başarıyla Tamamladı

Güncelleme:

Malatya'da halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye başvuran 94 yaşındaki Ali Kaya'ya lösemi teşhisi konuldu. Kemoterapi tedavisi sonrası taburcu edilen Kaya, ilerleyen yaşına rağmen tedaviye olumlu yanıt verdi.

Malatya'da halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle başvurduğu hastanede lösemi teşhisi konulan 94 yaşındaki Ali Kaya, kemoterapi tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hekimhan ilçesinde yaşayan 4 çocuğu, 11 torunu olan Kaya, yaklaşık 2 ay önce halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tetkikleri yapılan Kaya'ya lösemi (kan kanseri) teşhisi konuldu. Tedavisine başlanan Kaya'ya kemoterapi uygulandı. İlerleyen yaşına rağmen tedaviye yanıt veren Kaya, servisteki takip sürecinin ardından taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Bedrettin Orhan, AA muhabirine, 94 yaşındaki bir hastanın kemoterapiye yanıt vermesinin nadir gördükleri bir durum olduğunu söyledi.

Hastanın kendilerine halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle ayakta başvurduğunu anlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Yaptığımız tetkikler ve kemik biyopsisinde hastaya lösemi tanısı koyduk. Hasta yakınları ve kendisiyle görüştüğümüzde riskli olduğunu anlattık ve tedaviyi kabul ettiler. Amcamız yaklaşık 50 gün hastanemizde yattı ve yaklaşık 3 kür kemoterapiye yanıtı gerçekten çok güzel. Kontrollerimizde kemik iliğinde kötü hücreye rastlamadık."

"Bu yaşta kemoterapiyi kaldırdı"

Orhan, şunları kaydetti:

"Bu yaşta çok nadir görüyoruz, 94 yaşında amcamız. Bu yaşa kadar hiçbir problem yaşamamış, doğru düzgün hastaneye bile gelmemiş. Hatta yaşına rağmen tarlada, bahçede çalışan birisi. Tarladaki işini bırakıp hastaneye başvuruyor ve lösemi olduğunu öğreniyor. Ancak bu yaşta kemoterapiyi kaldırdı ve lösemiyi yendi diyebiliriz. Takibi devam edecek. Kemik iliği nakli de bu hastalıklarda tedavi yöntemi ancak 75 yaş üstü hastalarda bu yöntemi çok tercih etmiyoruz."

"Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz"

Ali Kaya'nın oğlu Mustafa Kaya ise babasının 94 yaşında olmasına rağmen hastaneye çok nadir gittiğini, ilaç bile kullanmadığını söyledi.

Babasının kayısı bahçesinde çalıştığı sırada rahatsızlandığını ve hastaneye getirdiklerini anlatan Kaya, "Hastanede lösemi teşhisi kondu. Hematoloji servisine alındı, burada tedavi olduk ve bugün taburcu ediliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun." dedi.

Ali Kaya ise doktoruna teşekkür ederek, "Evime gideceğim, çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sağlık

Malatya Lösemi Sağlık Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title