Bakan Göktaş: Koruyucu aile başvurusu 328 bini aştı (2)

'900 BİNİ AŞKIN İŞİTME ENGELLİNİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıkta Ailem Engelsiz İletişim Merkezi tanıtım toplantısına katıldı. Bakan Göktaş, Ailem Engelsiz İletişim Merkezi ile Türkiye'de 900 bini aşkın işitme kaybı yaşayan kişinin hayatını kolaylaştıracaklarını belirterek, "Türkiye'de son 20 yılda işitme engelli vatandaşlarımız için sunulan sosyal hizmetler ile insanımızın hayatını büyük ölçüde kolaylaştırdık. Örneğin 2007 yılından itibaren Türk işaret dili tercümanlarını istihdam ediyoruz. Şu an 57 ilde toplam 78 Türk işaret dili tercümanımızla hizmet veriyoruz. Tercüman arkadaşlarımız sadece son 3 yılda, tapu, belediye, valilik, noter, banka, sağlık gibi alanlarda işitme engelli vatandaşlarımıza yaklaşık 4 bin 500 çeviri hizmeti sağladı" dedi.

'HALKIMIZ ARASINDAKİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEK'

Ailem Engelsiz İletişim Merkezi'nin, işitme engeli olan, olmayan bütün vatandaşların anlaşabileceği imkanlar sunduğunu ifade eden Göktaş, "Merkezimiz, Türk işaret dilini kullanan herkes için ortak bir iletişim merkezi haline dönüşüyor. İletişim merkezimize, hem web hem de mobil uygulama üzerinden ulaşılabiliyor. Tek tuşla Türk işaret dili tercümanlarına ulaşılabiliyor. Merkezimizde öncelikle işitme engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları bilgilere erişimi sağlanmakta. Aynı zamanda işitme engeli olan vatandaşların tercüman eşliğinde, diledikleri kişilerle konferans şeklinde görüşmeleri de mümkün. Örneğin; çocuğunun öğretmenine ulaşmak isteyen bir veli, müdürü ile görüşmek isteyen bir çalışan veya iş başvurusunda bulunmak isteyen işitme engelli bir vatandaşımız, merkezimizi arayarak görüntülü olarak çeviri hizmeti alabilecek. Böylelikle işitme engelli vatandaşlarımız toplumsal hayata tam ve etkin bir şekilde katılacak. Engelsiz İletişim Merkezimiz insanlarımız arasında sağlam bir köprü kuracak. İşitme engelli velisi olan bir öğretmen, işitme kaybı hastası olan bir doktor da tercümanlarımızdan destek alabilecek. Ailem Engelsiz İletişim Merkezimizin halkımız arasındaki iletişimi ve teması güçlendireceğine inanıyorum" diye konuştu.