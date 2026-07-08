Ambulans helikopter kalp hastası için havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp yetmezliği bulunan 81 yaşındaki vatandaş, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde kalp yetmezliği tedavisi gören 81 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede Bahçesaray'a giden helikopter hastayı alarak Van'a nakli sağlandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı