Sağlık Bakanlığı: 12 Milyon Kişiye Ulaşıldı

SAĞLIK Bakanlığı, "Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne, 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stant ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12 milyon 182 bin 293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aşılama hizmetlerinin temel amacı, özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek ve toplumun genel sağlık düzeyini korumaktır. Bununla birlikte vatandaşların sağlık konusunda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşması, bu bilgileri sorgulayarak değerlendirmesi ve doğru sağlık kararları verebilmesi de koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda Halk Sağlığı Haftası doğrultusunda haftanın üçüncü gün teması 'Bilgiyi Sorgula, Kaynağı Doğrula, Sağlığını Aşı ile Koru" olarak belirlenmiştir. Çocukluk dönemi bağışıklama programı kapsamında 13 hastalığa karşı rutin aşı uygulaması yapılmaktadır. Ulusal Aşı Takvimi, bilimsel gelişmeler ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmekte; böylece koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Nisan 2025'te gebelere tetanos toksoidi, difteri toksoidi ve asellüler boğmaca bileşenlerini içeren Tdab aşısının uygulanmasına başlanmıştır. Aynı dönemde beş bileşenli karma aşıdan altı bileşenli karma aşıya geçilmiştir" denildi.

'SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR'

Aşıların toplum sağlığını korumadaki rolünün yanı sıra vatandaşların doğru sağlık bilgisine ulaşması, bilgiyi değerlendirmesi ve sağlıkla ilgili doğru kararlar verebilmesinin de koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasını oluşturduğu aktarıldı. Açıklamada, "Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı (2025-2028) yürürlüğe konulmuştur. Hastalıklardan korunma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesinin yanı sıra dezenformasyonla mücadele, doğru sağlık bilgisinin yaygınlaştırılması, sağlık hizmetlerinde sağlık okuryazarlığı standartlarının oluşturulması ve sağlık çalışanlarının sağlık okuryazarlığı yaklaşım düzeyinin artırılması planın öncelikleri arasında yer almaktadır. Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne, 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stant ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12 milyon 182 bin 293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır. Çalışmalar okullar, sağlık kuruluşları, halk eğitim merkezleri, camiler, kışlalar, cezaevleri, huzurevleri, çocuk evleri, gençlik merkezleri ve alışveriş merkezleri gibi toplumun farklı kesimlerine ulaşılabilecek alanlarda gerçekleştirilmiştir. Saha faaliyetleri sağlık takvimindeki özel gün ve haftalarla uyumlu şekilde yürütülürken, sosyal medya kanalları üzerinden de milyonlarca kişiye ulaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların doğru ve güvenilir sağlık bilgisine ulaşmalarını ve koruyucu sağlık hizmetlerinden etkin şekilde yararlanmalarını desteklemeye devam etmektedir. Bu kapsamda aşılama hizmetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve sağlık alanındaki yanlış ve yanıltıcı bilgilerin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı, hastalıklara karşı en güçlü kalkanımız. 13 hastalığa karşı rutin aşılama hizmetlerimize kararlılıkla devam ediyor, aşı takvimimizi bilimsel gelişmeler doğrultusunda güncelliyoruz. Nitekim geçtiğimiz yıl 6'lı karma aşıya geçiş yaparak çocuklarımızın tek bir aşıyla hastalıklara karşı korunmasını sağladık. Önceliğimiz, aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı evlatlarımızı korumak. Sağlıklı bir gelecek için aşılarımızı ihmal etmeyelim" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı