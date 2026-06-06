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Balıkesir'de bir kişinin kopan başparmağı mikrocerrahiyle yerine dikildi

Balıkesir'de bir kişinin kopan başparmağı mikrocerrahiyle yerine dikildi
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Balıkesir Üniversitesi Hastanesi'nde motorlu testereyle sol el başparmağı kopan, ileri yaş ve kronik hastalıkları bulunan 70 yaşındaki hasta, 5 saatlik mikrocerrahi operasyonla sağlığına kavuştu. Parmağın işlevi yeniden kazandırıldı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesinde, motorlu testereyle sol el başparmağı kopan kronik rahatsızlıkları bulunan 70 yaşındaki hasta, 5 saatlik operasyonla sağlığına kavuştu.

Ağaç budarken geçirdiği kaza sonrası parmağı kopan hasta, BAÜN Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. İleri yaşı ve kronik hastalıkları nedeniyle genel anestezi uygulanması yüksek riskli görülen hasta, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği'nde ameliyata alındı.

Mikrocerrahi yöntemiyle yapılan operasyonda, kopan parmağın kemik, tendon, sinir ve damar yapıları mikroskop altında onarılarak yerine dikildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Emrah Işıktekin, hastanın hipertansiyon, diyabet, koroner arter hastalığı ve sigara kullanımı gibi olumsuz faktörlere rağmen operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Hastanın cerrahi müdahalenin ardından ikinci ayını geride bıraktığını aktaran Işıktekin, parmağın işlevini yeniden kazandığını kaydetti.

BAÜN Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Betül Gözel ise kopan uzuvlarda zamanlama ve doğru merkeze hızlı ulaşımın önemine dikkati çekerek, hastanın günlük yaşam aktivitelerine sorunsuz dönebilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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