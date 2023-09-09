7 Yaşındaki Hazal İçin Kampanya Başlatıldı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 7 yaşındaki Hazal geçirdiği trafik kazası sonrası kısmi beyin felci geçirdi. Yeniden oyun oynayıp koşmak isteyen Hazal için kampanya başlatıldı.

Olay, 1 Aralık 2022 yılında yaşandı. Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi yakınlarında babasının idaresindeki aracın karıştığı kazada 7 yaşındaki Hazal Özmekik, ağır yaralandı. Kazada beyninin oksijensiz kalması sonucu beyin kanaması geçiren küçük kıza Serebral Palsi hastalığı teşhisi konuldu. Küçük Hazal, kısmi beyin felci geçirerek yürüme ve konuşma yeteneğini kaybetti.

Uzun süre devlet hastanelerinde şifa arayan çaresiz aile arkadaşlarının tavsiyesi üzerine İstanbul'da özel bir klinikte tedaviye başladı. Aile, sağlık durumu iyiye giden kızlarının yürümesine umut olmak için destek istedi.

Anne Merve Özmekik yaşadıkları süreci şu sözleri dile getirdi: "Ben kızımın gözlerimin önünde eriyip gitmesine müsaade edemem 10 yaşında ablası var. O okula giderken sessizce gitmesine izin veremem. Devletimiz yardımlarını esirgemiyor ama biz çaresiz kaldık. Hazal'ın yürümesi için bizlerin seslerine kulak verilmesini istiyoruz. Hazal okutmayı çok istiyordu. 6 yaşında hep doktor hayali kuruyordu. Ben anne olarak onu böyle görmeye dayanamıyorum."

Olay ile ilgili açıklama yapan Baba Taşkın Özmekik ise "Bizler Hazal'ın yürümesi için seferber olduk. İlçemizde sosyal medya yöneticisi Muhammed Bayram kardeşim bizlere ilk kapıyı aralayarak sesimizi duyurmaya çalıştı. Ben sadece Hazal'ın eskisi gibi yürümesini koşmasını oyun oynamasını istiyorum. Bununla ilgili tüm kaza raporları hastaneden aldığımız rapor yardım için gerekli izinler için başvurularımızı yaptık sonuç bekliyoruz. Ben Hazal'ın ihtiyaçları ve tedavisi olduğu için çalışamıyorum. Dar gelirli bir aileyiz onun sesine tekrar yürümesine umut olmak için herşeyi yapmaya hazırız" dedi. - ZONGULDAK