Haberler

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da karnının 6 aylık hamile gibi büyümesi üzerine hastaneye başvuran 60 yaşındaki kadın, hayatının şokunu yaşadı. Kadının vücudundan tam 6 kilogram ağırlığında bir kitle çıkarıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Hanım Doğan, son dönemde karnında meydana gelen aşırı şişkinlik ve büyüme şikayetiyle hastaneye başvurdu.

HAMİLE OLDUĞUNU SANDI, GERÇEK HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Dışarıdan bakıldığında hamilelik görüntüsünü andıran bu durumun altında yatan gerçek, hastanede yapılan detaylı kontrollerle ortaya çıktı. Doktorlar, kadının karın boşluğunu tamamen saran devasa bir kitle tespit ederek acil ameliyat kararı aldı.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

OPERASYON SONRASI HAFİFLEYEN HAYAT

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği titiz operasyon neticesinde, Doğan'ın vücudundan tam 6 kilogram ağırlığında bir kitle çıkarıldı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Hanım Doğan, yaşadığı süreci anlatırken herhangi bir ağrı hissetmediğini, yalnızca karnındaki açıklanamayan büyüme nedeniyle hastaneye başvurduğunu ifade etti. Operasyonun ardından rahat bir nefes alan yaşlı kadın, kendisini çok daha hafif ve sağlıklı hissettiğini belirtti.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

UZMANLARDAN "SİNSİ TEHLİKE" UYARISI

Uzmanlar ise bu vaka üzerinden hayati bir uyarıda bulundu. Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, "Yumurtalık kistleri karın boşluğunda büyüdükleri için geç fark edilir. Biz buna 'sinsi tehlike' diyoruz. Hastamız şanslıydı. Bütün vücuda yayılmamış bir tümörle karşılaştık. Erken teşhis hayat kurtarır" diye konuştu.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Sağlık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi

Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Sarıyer'den kendi sahasında büyük sürpriz

1. Lig büyük sürprizle başladı! Şampiyonluk adayını devirdiler