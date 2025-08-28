54 Yaşındaki Kadın 35 Kilo Vererek Sağlığına Kavuştu

ANKARA'da fazla kiloları ve Tip-2 diyabet nedeniyle sağlık sorunları yaşayan 54 yaşındaki Hatice Pınar Yıldırım, Lokman Hekim Akay Hastanesi'nde gördüğü tedavi ile 35 kilo verdi.

Ankara'da yaşayan Hatice Pınar Yıldırım (54), sağlık sorunları nedeniyle Lokman Hekim Akay Hastanesi'ne başvurdu. Yıldırım, fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunlarının ilerlemesi üzerine Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzman Dyt. Ayfer Bozkurt'a yönlendirildi. Tip-2 diyabet tanısı ve yoğun bakımdaki takip süreçleri nedeniyle günlük hareketleri sınırlı olan Yıldırım tedavi sürecine 119 kilo ile başladı.

Yaklaşık bir yıl boyunca 15 günlük periyotlarla düzenli görüşmeler yapılarak programa uyumu gözlenen Yıldırım'ın her görüşmede detaylı vücut analizleriyle kilo kaybı, yağ, su ve kas oranları takip edildi. Bozkurt'un danışmanlığında diyet ve sağlıklı beslenme sürecine başlayan 54 yaşındaki Hatice Pınar Yıldırım, bir yılda 35 kilo vererek sağlığına kavuştu. Yıldırım, "Kendimi daha iyi hissediyorum, sağlıklıyım ve çok mutluyum" dedi.

'SAĞLIKLI ZAYIFLAMA SÜRECİ DEVAM EDECEK'

Diyetisyen Ayfer Bozkurt, sürecin bundan sonraki aşamasında hedefin, kişinin yaşına ve boyuna uygun kiloya ulaşması olacağını belirtti. Ardından 'Koruma Diyeti Eğitimi' verilerek bir yıl süreyle düzenli kontrollerin yapılacağını böylece sağlıklı kilonun kalıcı hale gelmesini amaçladıklarını anlatan Bozkurt, "Danışanımla yürüttüğümüz süreç güven ve iş birliği üzerine kuruluydu. Her görüşmemizde birlikte ilerlemekten büyük keyif aldım. Hedef kiloya ulaştıktan sonra elimi omzundan yavaş yavaş çekeceğim ve kendi kanatlarıyla uçmasını isteyeceğim" diye konuştu.