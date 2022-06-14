5 santimetrelik kesiyle kalp kapağı rahatsızlığından kurtuldu

Erzurum'da, 2 yıl önce kalp kapağında darlık tespit edilen ve açık ameliyat önerilen kadın, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde göğüs kafesi açılmadan 5 santimetrelik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Zehra Turan, 2 yıl önce göğüste sıkışma şikayetiyle çeşitli hastanelere başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu kalp kapağında ileri derecede darlık ve kalınlaşma tespit edilen Turan'a doktorlar açık kalp ameliyatı önerdi.

Korktuğu için ameliyat olmayan, kontrollere de gitmeyen Turan, şikayetlerinin artması nedeniyle yaklaşık 1 hafta önce Erzurum'a gelerek Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğine başvurdu.

Burada göğüs kafesi kesilmeden, kapalı yöntemle yapılacak operasyon için ikna edilen Turan, klinik sorumlusu Prof. Dr. Bilgehan Erkut ve ekibince ameliyat edildi. Yaklaşık 5 santimetrelik kesiyle gerçekleştirilen ameliyatta Turan'ın bir kalp kapağı değiştirildi, diğeri onarıldı.

Turan, bu ameliyatla klasik açık kalp ameliyatına göre daha erken iyileşti ve kısa sürede taburcu edildi.

Ameliyat ekibinden Opr. Dr. Yasin Kılıç, AA muhabirine, "Hastaya göğüs kafesi kesilmeden koltuk altından, halk arasındaki tabiriyle kapalı ameliyat önerdik. Kabul edince ameliyatta bir kalp kapağını değiştik, diğer kalp kapağını da tamir ettik." dedi.

Kılıç, kısa sürede kendini toparlayan Turan'ı ameliyatın ilk haftasında taburcu ettiklerini söyledi.

Hastanede 1980'li yıllardan beri kalp, baypas ve diğer açık kalp ameliyatlarının yapıldığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Kliniğimizde ilk defa koltuk altı kesiyle kalp kapağı değişimi ile kalp kapağı tamiri yapıldı, yani bu ameliyat türü çok yaygın değil. Küçük kesiyle yapılan ameliyatta hastanın yara yerinin iyileşmesi klasik yönteme göre daha erken ve hastalar kapalı ameliyattan çok korkmuyor. Göğüs kafesinin ortadan kesilmesi, yani açık kalp ameliyatı ise biraz daha hastalara korkutucu geliyor."

Kılıç, Prof. Dr. Erkut önderliğindeki ameliyatın yaklaşık 4 saat sürdüğünü ifade etti.

Zehra Turan da göğsündeki sıkışmadan dolayı yürümekte ve konuşmakta zorluk çektiğini belirterek, "Van ve Ankara'daki hastanelerde açık kalp ameliyatı olacağımı söylediklerinde korktuğum için ameliyat olmadım." dedi.

Turan, Erzurum'daki doktorların kapalı yöntemle ameliyat yapacaklarını söylemeleri üzerine korkusunu yendiğini anlattı.

Ameliyatını yapan doktorlara teşekkür eden Turan, "Korkularımı yenip ameliyatı kabul ettim. Çok şükür kısa sürede iyileştim. Boşuna korkmuşum, keşke bu kadar korkmasaydım." diye konuştu.