45 Yıllık Kebapçıdan Kurban Eti Tüketimi Önerisi

45 Yıllık Kebapçıdan Kurban Eti Tüketimi Önerisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
45 Yıllık Kebapçıdan Kurban Eti Tüketimi Önerisi
Haber Videosu

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, Kurban Bayramı öncesinde etin tüketimi hakkında önemli bilgiler verdi. İlk gün iç organların tercih edilmesi gerektiğini, kebabın ise ikinci günde yapılmasını önerdi. Ayrıca kömür kullanımı konusunda da uyarılarda bulundu.

45 yıllık kebapçıdan kurban eti tüketimi önerisi

Adanalı kebapçı Yaşar Aydın: "İlk gün iç organlar veya kavurma, ikinci gün kebap yapılmalı"

"İlk gün eti biraz dinlendirip kavurma yapılabilir ancak ilk gün yapılan kebaptan tat alamazsınız"

"İs yapan kömür zehirler, kömüre dikkat edin"

ADANA - Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana'da uzmanından uyarı geldi. Adanalı kebapçı Yaşar Aydın, "Yeni kesilen et çamur gibi cıvık olur. O nedenle ilk gün kebap yapmayın, tat alamazsınız " dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Tescilli kebabıyla meşhur Adana'da kebapçılar etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Kentte 45 yıldır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, İhlas Haber Ajansı muhabirlerine yaptığı açıklamada kurban etinin ilk olarak 3-4 saat dışarıda bekletilerek dinlenmesi gerektiğini belirtti. Aydın, kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını anlatarak, "Bayram sabahı kurbanlık kesildikten sonra vatandaşlar ilk gün ciğer yapsınlar. Çünkü yeni kesilen et çamur gibi cıvık olur. O eti dolaba koyup bir gün dinlendirirlerse daha güzel olur. İlk gün böbreğini, ciğerini, dalağını yesinler ikinci gün kebap yapsınlar. İlk gün eti biraz dinlendirip kavurmada yapılabilir ancak ilk gün yapılan kebaptan tat alamazsınız. İlk günü kebap yapmayın, ikinci gün kebap yapın"dedi.

"Kurban engelli olmamalı"

Kurbanlıkların engelli olmaması gerektiğine de dikkat çeken Yaşar Aydın, "Kurbanlık alırken bazı fırsatçılar dişi hayvanları insanlara satıyor. Bunlardan kaçınmak lazım. Vatandaşlarımız erkek kurbanlık almalılar. Kurbanın ayağında, gözünde veya başka bir uzvunda engel olmamalı. Kurbanlık yakışıklı olmalı" diye konuştu.

"Kömür isi ete sinerse zehirler"

Mangal kömürüne de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, "Mangal kömürü is yapmamalı. En çabuk zehirleyen ürün tavuktur ama et zehirlemez diye bir durum yok. Kömür isi de ete sinerse zehirler. İs yapmayan, çatırdamayan kömür alınmalı ve kömür iyice köz haline gelmeli" ifadelerini kullandı.

Kurban etinin dağıtılması gerektiğini de belirten Aydın, ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Sağlık
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu

Dayanılmaz öksürükle uyanan adam aynaya bakınca şok oldu
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksicinin kardeşi tarafından vurulma anları kamerada: Önce vurmuş sonra 112'yi aramış

Kardeşine kurşun yağdırdı, daha sonra yaptığıyla pes dedirtti
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Kaya parçasını vadiye fırlatan turiste rekor ceza

3-5 beğeni için yaptığı bu hareketin bedeli ağır oldu
Kamu zararı iddiasıyla gündeme gelen Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesi onaylandı

Tartışmalarla gündeme gelen santral özelleştirildi
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık

Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.