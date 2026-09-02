Tükenmişlik Sendromu: 'Kariyer Hedeflerimi Gerçekleştirdim Ama Bu Beni Neredeyse Mahvetti'

Jo Hooper, 20'li yaşlarını kariyer basamaklarını tırmanmaya çalışarak geçirdi, terfiler ve maaş artışlarıyla hızla yükseldi. Eski bir iletişim uzmanı olan Jo, "Bu işte iyi olmak hoşuma gidiyordu" diyor.Ancak Jo, 30 yaşında hayalini kurduğu role kavuştuktan hemen sonra tükenmişlik sendromuyla mücadele etti ve işten bir süre izin almak zorunda kaldı.Tükenmişlik sendromu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından fiziksel ve duygusal yorgunluk hali olarak tanımlanıyor.Son istatistikler, 2024-2025 yılları arasında İngiltere'de işle ilgili stres nedeniyle 22 milyon iş gününün kaybedildiğini gösteriyor.Şu anda 39 yaşında olan Jo "30 yaşıma geldiğimde iletişim müdürü olmak istiyordum ve bunu da beklenen her şeyi yaparak, uzun saatler çalışarak, patronumun çocuklarını okula götürmek gibi çılgın şeyler de dahil olmak üzere her şeye 'evet' diyerek başardım" diyor ve ekliyor: "Bunların hepsinin gerçekten iyi fırsatlar olduğunu düşündüm ve hepsini iki elimle birden kapmaya kararlıydım."Banyoda ağladığımı, nefes nefese kaldığımı hatırlıyorum, ama asla 'bu sürdürülebilir değil' diye düşünmedim, asla 'artık bunu yapamam' diye düşünmedim."Sadece iş değiştirmem gerektiğini ve her şeyin yoluna gireceğini düşündüm. Farklı bir kuruluşta çalışmanın sorunu çözeceğini sandım ama davranış biçimim, benden beklenenler her yerde aynıydı."Jo, yöneticilik görevine başladıktan bir yıl sonra tükenmişlik sendromuna yakalandı ve bu durum bir yıl içinde iki sinir krizine yol açtı."Kesinlikle bedenim ve zihnim beni durmaya zorladı diye düşünüyorum."Karar vermekte gerçekten çok zorlanıyordum, sanki beynim daha yavaş çalışıyordu. Sanki birisi düğmeye basmış ve beynim bozulmuş gibi hissettiğimi hatırlıyorum."

Mental Health UK adlı yardım kuruluşu, 2025 yılında 18-24 yaş arası genç çalışanların beşte ikisinin stresin neden olduğu kötü ruh sağlığı nedeniyle işe ara vereceğini bildiriyor.Olimpiyat sporcusu Laviai Nielsen, BBC'ye, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra tükenmişlik sendromu yaşadığını çok geç fark ettiğini söyledi.Yeşiller Partisi milletvekili Carla Denyer de mayıs ayında tükenmişlik sendromu nedeniyle bir süre görevinden ayrılacağını duyurdu. Tükenmişlik sendromundan etkilenen kişilerle çalışma konusunda uzman psikolog Dr. Jill Williams "Aslında bu durumu yaşama olasılığı en yüksek olanlar mükemmeliyetçiler veya fazladan çaba sarf edenler" diyor.

"Sizi terfi ettiren özellikler, ne yazık ki sizi tüketecek özellikler de olacaktır."Galler Halk Sağlığı Kurumu'ndan Amy Davies, tükenmişlik sendromu ifadesinin stresle eş anlamlı olarak kullanılabileceğini ancak ikisinin farklı şeyler olduğunu söylüyor: "Stres boğulmak gibi hissettirebilir, tükenmişlik ise yapacak hiçbir şey kalmamış gibi hissettirebilir".Tükenmişlik sendromu her zaman işle mi ilgilidir?"Bu durum illa ki iş hayatıyla sınırlı değil, bakıcılar ve öğrencilerde, uzun süreli stresin olduğu her durumda bunu çok sık görüyoruz" diyor Williams.Uzun süreli ve yönetilmeyen stresten kaynaklandığı için, sürekli ve zorlayıcı herhangi bir rol veya sorumluluktan kaynaklanabilir.Tükenmişlik sendromu, depresyon veya anksiyeteden farklı mıdır?Tükenmişlik ve depresyon birbirinden farklı durumlardır.Dünya Sağlık Örgütü tükenmişliği bir ruh sağlığı sorunu veya hastalığı olarak değerlendirmiyor.Davies, "Tükenmişlik hissiyatının üzerine gidilmezse, diğer ruh sağlığı durumlarının gelişmesine yol açabilir" dedi.Tatil, tükenmişlik sendromunu iyileştirir mi?Davies, "Bazen faydalı olabilir, ancak aynı zamanda sıkıntıya neden olan şeyde de değişiklikler olması gerekiyor" dedi.Williams, "Birçok insan için dinlenme gerekli, ancak her zaman yeterli olmuyor. Eğer işe geri döner ve işe karşı tutumunuz aynı kalırsa, aynı sonucu alırsınız, bu yüzden bir şeylerin değişmesi gerekiyor" sözlerini ekledi.Jo, kariyerinin sürdürülebilir olmadığını fark ettikten sonra bu işi bıraktı. Kendisine anksiyete ve depresyon teşhisi konuldu."Dinlenmenin tükenmişliği iyileştirmediğini, hele ki benim için bu durumun düzelmediğini acı bir şekilde öğrendim. Aslında sizi tüketen veya yıpratan şeyleri değiştirmek, bu durumun üstesinden gelmenin tek yolu."Şimdi başkalarını daha az çalışmaya ikna etme misyonuyla yola çıkmış bir kadınım, çünkü ben 10 yıl boyunca bunu yapmadım ve bu beni neredeyse mahvetti."Jo, işletme sahiplerine ve işverenlere tükenmişlik sendromuna yakalanmamaları konusunda destek olmak amacıyla halka açık konuşmalar yapıyor ve koçluk hizmeti veriyor."Kontrol bende, işimi ben yönetiyorum, nasıl işleyeceğine ben karar veriyorum, ne yapacağıma ve kimlerle çalışacağıma ben karar veriyorum ve bu benim için sürecin çok önemli bir parçası."Mümkün olduğunca üretken olmaya çalışma kültüründen nefret ediyorum. Sürekli kendimizi ve üretkenliğimizi optimize etmek zorunda hissetmek, bizi daha çok çalışmaya ve daha az yaşamaya zorluyor... Bence bu kültürün çöpe atılması gerekiyor."

Bazı iş kollarında, özellikle ebelik ve öğretmenlik alanlarında çalışanların tükenmişlik sendromu nedeniyle işten ayrılmaları konusunda endişeler dile getiriliyor.Bu mesleklerin sendikaları farkındalık yaratmaya çalışıyor.İngiltere'nin Sağlık ve Güvenlik İdaresi sözcüsü "İşverenlerin, çalışanları işle ilgili strese neden olan risk faktörlerinden korumak için işin kilit alanlarını değerlendirme ve uygun şekilde yönetme konusunda yasal bir yükümlülüğü var" diyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .